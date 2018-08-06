Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике
Военные вузы будут выпускать инженеров, способных проектировать боевых роботов
В военных вузах в ближайшее время появится новое направление подготовки офицеров — "Робототехника военного и специального назначения". Курсанты будут учиться по этим программам пять лет и получат квалификацию "инженер". Такие специалисты смогут не просто управлять боевыми роботами, но и проектировать их. Речь идет о самом разном спектре аппаратов — от беспилотных летающих до подводных.
Как рассказали "Известиям" в Минобороны, работы по формированию федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) "Робототехника военного и специального назначения" уже завершены. Документ одобрен Федеральным учебно-методическим объединением (ФУМО) в сфере высшего образования по направлению "Машиностроение", а также утвержден Нацсоветом по профессиональным квалификациям. Список военных учебных заведений, где откроется прием на новую специальность, будет определен в ближайшие месяцы.
По словам одного из разработчиков ФГОС — зампредседателя ФУМО, доцента МГТУ имени Баумана Алексея Малолеткова, стандарт ожидает регистрации в Минюсте, после чего вступит в силу. Затем будут разработаны примерные программы, на основе которых вузы напишут уже свои собственные программы и смогут учить курсантов.
Как пояснил зампред ФУМО, стандарт имеет две составляющие — военную и гражданскую. Со стороны военных основным разработчиком были научные сотрудники Академии РВСН имени Петра Великого.
Обычные вузы будут готовить специалистов по гражданской части стандарта, а военные заведения — по военной. Студентов научат проектировать промышленных роботов, курсантов — боевых.
ФГОС включает в себя более 10 направлений подготовки, среди которых беспилотные летательные военные аппараты, подводные беспилотные аппараты, наземные роботы поддержки Сухопутных войск.
— На этапе обсуждения около восьми военных вузов заявили о своем желании начать готовить курсантов по новым программам, — рассказал Алексей Малолетков. — Минобороны сейчас определяет перечень военных училищ и академий. Когда список будет утвержден, те заведения, которые в него попадут, создадут свои программы и откроют новые направления подготовки. Министерство образования планировало начать подготовку студентов с 1 сентября 2019 года, скорее всего, военные вузы тоже начнут обучать курсантов в это же время.
Ранее были разработаны гражданские стандарты для бакалавриата — сейчас по ним готовят в том числе операторов военных роботов. В новый стандарт для подготовки специалистов включили именно военную составляющую. В связи с этим в марте 2018-го направление подготовки "Робототехника военного и специального назначения" было включено приказом главы Минобрнауки в перечень специальностей высшего образования с образовательными программами, которые содержат сведения, составляющие гостайну или служебную информацию ограниченного распространения.
Программа по робототехнике будет полезна курсантам практически любого военного вуза, предполагает военный эксперт Вадим Козюлин.
— Роботизация коснется практически всех сфер, где это только можно мысленно представить, — пояснил он "Известиям". — Всё, что может быть роботизировано, со временем будет роботизировано. Времена, когда солдат бегал с автоматом и был молодцом, проходят. Техника будет постоянно усложняться. Военным нужны свои кадры, которые будут досконально знать устройство машин и смогут сами их проектировать.
Подготовка специалистов необходима, чтобы военные могли сотрудничать с промышленностью на одном уровне, отметил бывший замглавы Минобороны по вооружению генерал-полковник Анатолий Ситнов.
— Минобороны должно разрабатывать тактико-технические задания для промышленности, определять стратегию, облик и предназначение новых систем вооружения, — сказал он "Известиям". — Представители ведомства должны взаимодействовать с промышленностью, научно-исследовательскими организациями, конструкторскими бюро. Со временем именно эти специалисты будут заниматься разработкой стратегии развития.
В последние годы Минобороны уделяет пристальное внимание созданию и развитию боевых робототехнических комплексов. В мае на морском полигоне в Крыму начались испытания новейшего подводного беспилотника "Клавесин-2". В Сирии сейчас тестируется 10-тонный боевой робот "Уран-9", предназначенный для дистанционной разведки и огневой поддержки войск. Эта машина была представлена широкой публике на параде на Красной площади 9 мая вместе с роботом "Уран-6". Последний предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, горных и мелколесистых территорий.
Роман Крецул, Алексей Рамм
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1. Роботы которые сейчас называются роботами таковыми не являются. В простейшем случае это РУ машинка с камерой отличающаяся от того чо есть в онлайн-магазине разве ценой выше в 50-100 раз. Защищённость "защищённых" линков и видолинков как правило никакая.
Пример в 2003 я формировал то железо которое бует работать на борту БПЛА. Т.к. для передачи видеоданных 380г американский передатчик применяемый для ракетной технике был недоступен пришлось воспользоваться видеопередатчиком 5Вт, хотел 10ВТ который ставили американцы на полицейских и военных наземных роботов. Так вот соотношение сигнал/помеха у них 78 дБ при 4 каналах NTSC 2.4ГГц. Стоили они первые тысячи долл. Когда я попросил подобный у наших двух фирм ценник назвали в 25 и 15-17тыс долл при помехозащищённости устойчивого сигнала 50-54дБ. УШПС не проходил т.к. вес у них 10-40кг, в зависимомти от того кто делал и ценник дрона втрое дороже был.
Реально же проще делается - выявляется приёмная станция и палится узким лучом входной усилитель, никакой сигнал не проходит более. В импровизированных экспериментах достаточно было моего дипломного лазера при 4нФ всего ёмкости.
Так что концептуально таки это не роботы а банальные телеуправляемые танкетки как и ТТ-26 в 1940 году с меньшей нагрузкой и защищённостью каналов связи и бронёй, относительно средств противника.
2. Для работы или мало квалификации надо если у оператора была в детстве игрушка на РУ, навыков часть как езда на велосипеде - остаётся на всю жизнь,
Совсем другие качества требуется оператору сети дронов, на деле ближе к сисадмину очень крупной сети, тут и крепкие нервы и высокий интеллект, причём быстрый, по аналогии с шахматами - как у Вишванатана Ананда и Алёхина, лет 10-15 опыта и способность быстро осваивать системы, в целом действовать в нестандартных ситуациях. Их много не надо и за ними, как и за разработчиками алгоритмов, идеологов сетей будет охота больше чем за вашими генералами. Ниже майора и выше полковника я людей с хотя бы зачатками интеллекта способными как тут описано разбираться быстро и адекватно в сложных системных технических вопросах не видел - только гражданские. Где их возьмут военные - загадка. Тт одного ПМ-ПУ СПбГУ будет явно мало, а в ЦНИИ РТК народ и так наперечёт. Единственные работы на русском по сетям (по алгоритмам и принципиально новым логикам есть мировые лидеры чьё существование и успешная работа ключево важна для колонии) где какие-то проблески сознания есть.
Резюмируя:
Будут нужны на ближайшее время простые операторы, для комплексов с "руками" скажем для разминирования - 2-3 года обучения минимум или от рождения высокие навыки, в дельнейшем потребуется или простой персонал развёртывания сетей, скажем поставить в вертолёт автопилот вместо пилота, т.е. на уровне техника хорошего, это может быть простой водитель дисциплинированный и исполнительный, с минимальной смекалкой и ограниченный, возможно 200 человек на всю Россию контингент операторов систем, 100% контрактинки на окладах в десятки раз выше генеральских, ибо они нужнее. Остальные или разработка или производство или смотреть пассивными зрителями будут, впрочем обеспечивая нужные категории всем необходимым.