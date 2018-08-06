Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике

Военные вузы будут выпускать инженеров, способных проектировать боевых роботов

В военных вузах в ближайшее время появится новое направление подготовки офицеров — "Робототехника военного и специального назначения". Курсанты будут учиться по этим программам пять лет и получат квалификацию "инженер". Такие специалисты смогут не просто управлять боевыми роботами, но и проектировать их. Речь идет о самом разном спектре аппаратов — от беспилотных летающих до подводных.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, работы по формированию федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) "Робототехника военного и специального назначения" уже завершены. Документ одобрен Федеральным учебно-методическим объединением (ФУМО) в сфере высшего образования по направлению "Машиностроение", а также утвержден Нацсоветом по профессиональным квалификациям. Список военных учебных заведений, где откроется прием на новую специальность, будет определен в ближайшие месяцы.

По словам одного из разработчиков ФГОС — зампредседателя ФУМО, доцента МГТУ имени Баумана Алексея Малолеткова, стандарт ожидает регистрации в Минюсте, после чего вступит в силу. Затем будут разработаны примерные программы, на основе которых вузы напишут уже свои собственные программы и смогут учить курсантов.

Как пояснил зампред ФУМО, стандарт имеет две составляющие — военную и гражданскую. Со стороны военных основным разработчиком были научные сотрудники Академии РВСН имени Петра Великого.

Обычные вузы будут готовить специалистов по гражданской части стандарта, а военные заведения — по военной. Студентов научат проектировать промышленных роботов, курсантов — боевых.

ФГОС включает в себя более 10 направлений подготовки, среди которых беспилотные летательные военные аппараты, подводные беспилотные аппараты, наземные роботы поддержки Сухопутных войск.

— На этапе обсуждения около восьми военных вузов заявили о своем желании начать готовить курсантов по новым программам, — рассказал Алексей Малолетков. — Минобороны сейчас определяет перечень военных училищ и академий. Когда список будет утвержден, те заведения, которые в него попадут, создадут свои программы и откроют новые направления подготовки. Министерство образования планировало начать подготовку студентов с 1 сентября 2019 года, скорее всего, военные вузы тоже начнут обучать курсантов в это же время.

Ранее были разработаны гражданские стандарты для бакалавриата — сейчас по ним готовят в том числе операторов военных роботов. В новый стандарт для подготовки специалистов включили именно военную составляющую. В связи с этим в марте 2018-го направление подготовки "Робототехника военного и специального назначения" было включено приказом главы Минобрнауки в перечень специальностей высшего образования с образовательными программами, которые содержат сведения, составляющие гостайну или служебную информацию ограниченного распространения.

Программа по робототехнике будет полезна курсантам практически любого военного вуза, предполагает военный эксперт Вадим Козюлин.

— Роботизация коснется практически всех сфер, где это только можно мысленно представить, — пояснил он "Известиям". — Всё, что может быть роботизировано, со временем будет роботизировано. Времена, когда солдат бегал с автоматом и был молодцом, проходят. Техника будет постоянно усложняться. Военным нужны свои кадры, которые будут досконально знать устройство машин и смогут сами их проектировать.

Подготовка специалистов необходима, чтобы военные могли сотрудничать с промышленностью на одном уровне, отметил бывший замглавы Минобороны по вооружению генерал-полковник Анатолий Ситнов.

— Минобороны должно разрабатывать тактико-технические задания для промышленности, определять стратегию, облик и предназначение новых систем вооружения, — сказал он "Известиям". — Представители ведомства должны взаимодействовать с промышленностью, научно-исследовательскими организациями, конструкторскими бюро. Со временем именно эти специалисты будут заниматься разработкой стратегии развития.

В последние годы Минобороны уделяет пристальное внимание созданию и развитию боевых робототехнических комплексов. В мае на морском полигоне в Крыму начались испытания новейшего подводного беспилотника "Клавесин-2". В Сирии сейчас тестируется 10-тонный боевой робот "Уран-9", предназначенный для дистанционной разведки и огневой поддержки войск. Эта машина была представлена широкой публике на параде на Красной площади 9 мая вместе с роботом "Уран-6". Последний предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, горных и мелколесистых территорий.

Роман Крецул, Алексей Рамм