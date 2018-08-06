Дивизия "Север" готовится к бою
НАТО развертывает под Ригой штаб передового отряда для наступления на Россию
Брюссель намерен усилить свои позиции в Прибалтике путем создания там новой дивизии "Север", в которой будут проходить службу военнослужащие Дании, Латвии и Эстонии. 9 июля пресс-служба латвийского Минобороны сообщила о том, что лидеры указанных стран пришли к соглашению о необходимости создания штаба этой дивизии. А 11 июля на саммите НАТО, как сообщила пресс-служба военного ведомства Эстонии, министры обороны указанных стран опубликовали совместное заявление об этой акции. Свои автографы на заявлении поставили и их коллеги из Канады, Великобритании и Литвы.
Поспешность, с которой создается новая военная структура альянса, в какой-то мере объяснил министр обороны Латвии Раймонд Бергманис. Он заявил британскому изданию Times, что Кремль склонен нападать именно тогда, когда внимание мира отвлечено международным спортивным событием. "В поведении России есть закономерность: и в Грузию, и в Крым она вторглась во время международных спортивных мероприятий. Если обратиться к истории, всегда что-то происходит во время крупного спортивного события. Я вырос в Советском Союзе и понимаю русских. Я беспокоюсь о будущем. Сейчас удовольствие от празднества, но что будет потом, я не знаю", - сказал министр.
Каких-то подробных данных о структуре, целях и задачах нового подразделения НАТО не сообщается. Согласно опубликованному заявлению, в штабе дивизии и в подразделениях ее обеспечения будет задействовано более 300 военнослужащих. Он будет подчиняться штабу Северо-Восточного корпуса, размещенному в Щецине (Польша). Штаб будет работать одновременно на военной базе НАТО в Адажи, расположенном в 21 км от центра Риги, и в Дании в городе Каруп. После завершения всех работ одна треть приписанных к штабу солдат и офицеров будет находиться в Адажи, а остальные – в Карупе. Но в случае кризиса размещенный в Дании штабной элемент будет готов к быстрой переброске на восточный ТВД. Штаб начнет работу в сентябре этого года. К концу середины 2019 года он должен будет решать половину предписанных задач. А в полном объеме свои функции штаб должен будет выполнять в середине 2020 года.
Задачами штаба станут постоянный оперативный обзор происходящего в регионе, командование подчиняющимися ему бригадами, координация, планирование и синхронизация учений и операций с различными ведомствами и другими подразделениями, улучшение сотрудничества сил стран альянса, чьи части находятся в Прибалтике. Штаб станет частью общей командной сети НАТО, отвечающей за Прибалтийский регион. Предполагается, что основной функцией новообразования станет защита стран Балтии от возможной агрессии со стороны России.
В период с 2018 по 2021 год Минобороны Латвии предполагает ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 млн евро. В 2018 году, как и в предыдущем, самые большие инвестиции будут вложены в развитие военной базы в Адажи. Они составляют 60% всей суммы расходов, выделяемых на развитие военной инфраструктуры. Запланированы также ассигнования на развитие авиабазы в Лиелварде. В текущем году там начнется строительство новой казармы. Развитие баз гражданского ополчения "Земессардзе" будет происходить за счет расширения имеющихся и приобретения новых зданий и сооружений. В следующие четыре года МО Латвии планирует начать развитие инфраструктуры шести новых баз для батальонов "Земессардзе": в Риге, Елгавском, Баускском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях. В конце июня в Адажи началось строительство новых казарм для размещения солдат НАТО.
Представители военного ведомства Риги принятое решение прокомментировали так: "Создание штаба дивизии в Латвии свидетельствует не только о политической поддержке союзников по НАТО содействию европейской безопасности. Оно же четко демонстрирует желание все больше участвовать в укреплении коллективной безопасности и создании эффективных военных решений, увеличивающих в долгосрочной перспективе готовность и способность НАТО защитить страны-участницы".
"Это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО, – заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк. – Если на саммите в Уэльсе союзники решили создать штабные элементы НАТО, а в Варшаве – разместить в балтийских странах и Польше боевые группы союзников, то теперь мы сможем говорить о целостном военном штабе, сфокусированном на Латвии и Эстонии". "Регион Балтийского моря сейчас один из самых уязвимых в НАТО, и важно, чтобы структура командования альянса соответствовала реальным угрозам, а НАТО было способно при необходимости руководить крупномасштабными операциями по коллективной обороне", – сказал Луйк.
Нельзя пройти мимо того факта, что название новой структуры вооруженных формирований блока с точностью до буквы совпадает с названием дивизии СС "Норд" (Север). Эта дивизия, созданная летом 1940 года, воевала и на советско-германском фронте. В 1945 году она была уничтожена.
Следует также подчеркнуть, что прямые фашистские исторические параллели сегодня уже ни на йоту не смущают прибалтийские страны в лице Риги и Таллина и союзного с ними Копенгагена. Нынешние лидеры этих стран сегодня весьма активно ведут русофобскую пропаганду. В западных СМИ то и дело публикуются высказывания прибалтийских и солидарных с ними польских политиков, да и многих других, о якобы совершенно реальных намерениях Москвы "захватить Прибалтику" и возвратить в лоно России остзейские губернии и автономное Царство Польское. На самом же деле этот блеф используется для обоснования наращивания военного присутствия НАТО на западных рубежах России.
Владимир Иванов
Обозреватель "Независимого военного обозрения"
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются