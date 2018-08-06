Дивизия "Север" готовится к бою

НАТО развертывает под Ригой штаб передового отряда для наступления на Россию

Брюссель намерен усилить свои позиции в Прибалтике путем создания там новой дивизии "Север", в которой будут проходить службу военнослужащие Дании, Латвии и Эстонии. 9 июля пресс-служба латвийского Минобороны сообщила о том, что лидеры указанных стран пришли к соглашению о необходимости создания штаба этой дивизии. А 11 июля на саммите НАТО, как сообщила пресс-служба военного ведомства Эстонии, министры обороны указанных стран опубликовали совместное заявление об этой акции. Свои автографы на заявлении поставили и их коллеги из Канады, Великобритании и Литвы.

Поспешность, с которой создается новая военная структура альянса, в какой-то мере объяснил министр обороны Латвии Раймонд Бергманис. Он заявил британскому изданию Times, что Кремль склонен нападать именно тогда, когда внимание мира отвлечено международным спортивным событием. "В поведении России есть закономерность: и в Грузию, и в Крым она вторглась во время международных спортивных мероприятий. Если обратиться к истории, всегда что-то происходит во время крупного спортивного события. Я вырос в Советском Союзе и понимаю русских. Я беспокоюсь о будущем. Сейчас удовольствие от празднества, но что будет потом, я не знаю", - сказал министр.

Каких-то подробных данных о структуре, целях и задачах нового подразделения НАТО не сообщается. Согласно опубликованному заявлению, в штабе дивизии и в подразделениях ее обеспечения будет задействовано более 300 военнослужащих. Он будет подчиняться штабу Северо-Восточного корпуса, размещенному в Щецине (Польша). Штаб будет работать одновременно на военной базе НАТО в Адажи, расположенном в 21 км от центра Риги, и в Дании в городе Каруп. После завершения всех работ одна треть приписанных к штабу солдат и офицеров будет находиться в Адажи, а остальные – в Карупе. Но в случае кризиса размещенный в Дании штабной элемент будет готов к быстрой переброске на восточный ТВД. Штаб начнет работу в сентябре этого года. К концу середины 2019 года он должен будет решать половину предписанных задач. А в полном объеме свои функции штаб должен будет выполнять в середине 2020 года.

Задачами штаба станут постоянный оперативный обзор происходящего в регионе, командование подчиняющимися ему бригадами, координация, планирование и синхронизация учений и операций с различными ведомствами и другими подразделениями, улучшение сотрудничества сил стран альянса, чьи части находятся в Прибалтике. Штаб станет частью общей командной сети НАТО, отвечающей за Прибалтийский регион. Предполагается, что основной функцией новообразования станет защита стран Балтии от возможной агрессии со стороны России.

В период с 2018 по 2021 год Минобороны Латвии предполагает ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 млн евро. В 2018 году, как и в предыдущем, самые большие инвестиции будут вложены в развитие военной базы в Адажи. Они составляют 60% всей суммы расходов, выделяемых на развитие военной инфраструктуры. Запланированы также ассигнования на развитие авиабазы в Лиелварде. В текущем году там начнется строительство новой казармы. Развитие баз гражданского ополчения "Земессардзе" будет происходить за счет расширения имеющихся и приобретения новых зданий и сооружений. В следующие четыре года МО Латвии планирует начать развитие инфраструктуры шести новых баз для батальонов "Земессардзе": в Риге, Елгавском, Баускском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях. В конце июня в Адажи началось строительство новых казарм для размещения солдат НАТО.

Представители военного ведомства Риги принятое решение прокомментировали так: "Создание штаба дивизии в Латвии свидетельствует не только о политической поддержке союзников по НАТО содействию европейской безопасности. Оно же четко демонстрирует желание все больше участвовать в укреплении коллективной безопасности и создании эффективных военных решений, увеличивающих в долгосрочной перспективе готовность и способность НАТО защитить страны-участницы".

"Это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО, – заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк. – Если на саммите в Уэльсе союзники решили создать штабные элементы НАТО, а в Варшаве – разместить в балтийских странах и Польше боевые группы союзников, то теперь мы сможем говорить о целостном военном штабе, сфокусированном на Латвии и Эстонии". "Регион Балтийского моря сейчас один из самых уязвимых в НАТО, и важно, чтобы структура командования альянса соответствовала реальным угрозам, а НАТО было способно при необходимости руководить крупномасштабными операциями по коллективной обороне", – сказал Луйк.

Нельзя пройти мимо того факта, что название новой структуры вооруженных формирований блока с точностью до буквы совпадает с названием дивизии СС "Норд" (Север). Эта дивизия, созданная летом 1940 года, воевала и на советско-германском фронте. В 1945 году она была уничтожена.

Следует также подчеркнуть, что прямые фашистские исторические параллели сегодня уже ни на йоту не смущают прибалтийские страны в лице Риги и Таллина и союзного с ними Копенгагена. Нынешние лидеры этих стран сегодня весьма активно ведут русофобскую пропаганду. В западных СМИ то и дело публикуются высказывания прибалтийских и солидарных с ними польских политиков, да и многих других, о якобы совершенно реальных намерениях Москвы "захватить Прибалтику" и возвратить в лоно России остзейские губернии и автономное Царство Польское. На самом же деле этот блеф используется для обоснования наращивания военного присутствия НАТО на западных рубежах России.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"