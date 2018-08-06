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06.08.2018
Известия.ru

Взять след: "Сушки" превратятся во всевидящих разведчиков

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Су-27 
Су-27 .
Источник: РИА Новости/Виталий Тимкив

Усовершенствованные комплексы радиоэлектронной борьбы повысят эффективность действий Военно-космических сил в районах боевых действий

Су-27 смогут найти воздушного и наземного противника по радиоэлектронному излучению. По итогам операции в Сирии Военно-космические силы (ВКС) и промышленность начали глубокую модернизацию комплексов Л-705. Это системы радиоэлектронной борьбы предпоследнего поколения, которые являются штатными для самых массовых истребителей ВКС. Су-27 смогут в режиме онлайн обнаруживать средства связи, радиолокаторы, комплексы ПВО, воздушные суда и создавать им помехи. Эксперты отмечают, что усовершенствованные комплексы многократно повысят живучесть истребителей и их эффективность в районах боевых действий. В перспективе все средства радиоэлектронной борьбы ВКС будут интегрированы в единую систему разведки. 

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, работы по модернизации систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Л-705 начнутся уже в этом году. Системы доработают до уровня более совершенных авиационных комплексов радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины".

Работы пройдут в два этапа. Вначале на Л-705 будет установлено новое программное обеспечение. Как говорится в госконтракте на выполнение этих работ (документ имеется в распоряжении "Известий"), переустановка ПО обойдется в 129 млн рублей.

В ходе второго этапа будет изменена электронная начинка станций РЭБ. Появятся более совершенные блоки и системы. А блоки Л-705, отвечающие за обнаружение и классификацию радиоэлектронного излучения, заменят на оборудование, которое используется на "Хибинах". Модернизированную аппаратуру максимально интегрируют в бортовую систему Су-27. В кабинах пилотов "Сушек" появится специальный экран, где в режиме онлайн будут отображаться все источники радиоэлектронного излучения в районе полета.

Новое программное обеспечение комплекса сможет самостоятельно анализировать и классифицировать источники радиоэлектронного излучения. На экране пилот увидит не только местоположение источника, но и тип излучения, его силу, а также данные о классификации объекта.  

В зависимости от характера угрозы аппаратура самостоятельно примет решение, какие виды помех смогут обезопасить истребитель. Они могут быть мощными шумовыми — забивающими весь радиодиапазон. В таком случае с экранов радаров противника пропадут все цели. Также новая аппаратура поможет обмануть технику противника, создав так называемые "уводящие" радиоэлектронные помехи. В этом случае в эфире создается множество ложных целей, среди которых практически невозможно обнаружить настоящие самолеты.

Л-705 смогут поддерживать взаимодействие с другими авиационными комплексами РЭБ — Л-187А "Рычаг-АВ", "Рычаг-БВ", Л-175В "Хибины" и Л-265 "Хибины-М". Обмен информацией поможет аппаратуре получить данные о целях, которые находятся вне зоны видимости Л-705.

В перспективе все средства РЭБ Военно-космических сил будут интегрированы в систему разведки и мониторинга радиоэлектронной обстановки. Системы РЭБ, установленные на самолетах ВКС, должны будут обмениваться данными в режиме онлайн между собой и с командным центром ВКС.

На основе показаний интегрированных в единый контур авиационных систем РЭБ, действующих в том или ином районе, специальная аппаратура в режиме онлайн составит карту оперативной радиоэлектронной обстановки. Несколько источников информации повысят ее актуальность.

Доработанные системы увеличат живучесть истребителей и эффективность действий ВКС в целом, считает военный эксперт Антон Лавров.

— Модернизации подвергнутся средства РЭБ Су-27СМ и СМ(3), так как советских Су-27 на вооружении почти не осталось, — рассказал он "Известиям". — Возможность унификации электроники с другими самолетами позволит командованию иметь лучшую, чем сейчас, осведомленность о ситуации в воздухе, что повысит эффективность действий ВКС.

Цена модернизации Л-705 не столь высока, как может показаться. Истребитель стоит гораздо дороже, и потерять его из-за устаревших средств РЭБ — непозволительное расточительство, отметил эксперт.

По заявлению Минобороны, доля современных средств радиоэлектронной борьбы в Вооруженных силах России к 2020 году может достичь 80–90%. Отечественные средства РЭБ подтвердили высокую эффективность в Сирии и рассматриваются как асимметричное оружие для войн нового поколения.


Алексей Рамм, Богдан Степовой

03.08.2018
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Рычаг РЭБ
Су-27
Хибины
Компании
Минoбороны РФ
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