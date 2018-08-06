Войти
06.08.2018
РИА Новости

Путин подписал закон о замене военных кафедр в вузах учебными центрами

509
0
+1
Военная кафедра
Военная кафедра.
Источник: © РИА Новости / Валерий Титиевский

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон заменяет несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах (центры, кафедры, факультеты) на единый вид подразделений военной подготовки - военные учебные центры.

В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.

Как ранее подчеркнул председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, цель законопроекта заключается в том, чтобы "повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки". Нововведением предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза - военном учебном центре.

Данный закон вступает в силу по истечении 180 дней с момента его официального опубликование, отмечается в документе.

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шаманов Владимир
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
31.07.2018
Неравенство в соцгарантиях сотрудников Росгвардии и МВД устранено
25.07.2018
Штабы для новых войн
28.06.2018
Первые представители регионов Сибири, Поволжья и Урала отобраны для технополиса "Эра"
08.06.2018
В одну упряжку
29.05.2018
"Все всё увидели"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:31
  • 21
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 06.08 09:26
  • 3
Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету
  • 06.08 09:23
  • 13
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 06.08 08:57
  • 14
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 06.08 08:46
  • 623
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 06:35
  • 291
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 06.08 06:32
  • 23
Россия закупит "плавающие танки"
  • 06.08 06:09
  • 4
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 06.08 06:01
  • 2
До 2027 года будут начаты около 20 проектов по разработке новой военной техники для ВДВ
  • 06.08 04:29
  • 107
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 06.08 02:44
  • 1
Напугать, оглушить и обесточить. Каким оружием можно победить, не убивая
  • 06.08 02:13
  • 1
Министерство обороны Индии призывает разрабатывать ударные беспилотники для индийских вооруженных сил
  • 06.08 01:57
  • 1
Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике
  • 06.08 00:34
  • 2
Как только Путин отдаст приказ, тысячи ракет пролетят над американскими кораблями, а остальные страны в панике разбегутся
  • 06.08 00:17
  • 9
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО