Путин подписал закон о замене военных кафедр в вузах учебными центрами

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон заменяет несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах (центры, кафедры, факультеты) на единый вид подразделений военной подготовки - военные учебные центры.

В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных центра проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.

Как ранее подчеркнул председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, цель законопроекта заключается в том, чтобы "повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки". Нововведением предусмотрена возможность осуществлять военную подготовку граждан по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза - военном учебном центре.

Данный закон вступает в силу по истечении 180 дней с момента его официального опубликование, отмечается в документе.