Напугать, оглушить и обесточить. Каким оружием можно победить, не убивая
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Андрей Коц. После Второй мировой войны международные договоры, конвенции и моратории значительно ограничили возможность применения особенно жестоких видов вооружений и боеприпасов. Более того, ученые многих военных держав работают над средствами поражения, выводящими человека из строя, но не наносящими необратимого физического вреда. РИА Новости рассказывает о действующих и перспективных технологиях нелетального оружия.
Удар по ушам
Звук в качестве поражающего фактора используется давно. Рев труб и боевых барабанов армий Древнего мира лишал более слабого врага воли к сопротивлению еще до боя. Пилоты немецких бомбардировщиков в годы Второй мировой при пикировании включали мощные сирены-ревуны для деморализации противника. Американские специалисты по психологической борьбе во время вторжения в Ирак "глушили" засевших в зданиях солдат Саддама Хусейна музыкой в стиле хеви-металл через мощные звуковещательные станции.
|Комплекс LRAD.
|Источник: CC BY-SA 2.5 / FlyingCoyote / Long Range Acoustic device
В начале нулевых в США создали действующий образец специализированного звукового оружия, получившего обозначение LRAD - Long Range Acoustic Device ("Дальнодействующее акустическое устройство"). "Акустическая пушка" накрывает человека мощной звуковой волной в 150 децибел (для сравнения: рев двигателей реактивного истребителя 120 децибел), оглушая и вызывая болевой шок. LRAD используют для разгона демонстраций, а также для защиты кораблей от пиратов. В 2005 году это устройство помогло экипажу круизного лайнера Seabourn Spirit отразить атаку морских пиратов, которые пытались захватить судно у побережья Сомали. Обстреляв лайнер из стрелкового оружия, они пошли на абордаж. Однако вовремя включенная LRAD обратила их в бегство.
Эффект "до свидания"
Один из ярких образцов нелетального оружия - американский проект Active Denial System ("Система активного отбрасывания"), запущенный в конце 1990-х. По сути, это мощная СВЧ-пушка, излучающая электромагнитные колебания в миллиметровом диапазоне с частотой около 94 ГГц и оказывающая на людей кратковременное шоковое воздействие. Облучаемые испытывают сильный зуд и жжение по всему телу. Через пять секунд боль становится невыносимой, а человек - небоеспособным. Единственное, что остается в голове, - убежать как можно дальше. Американские военные с мрачноватой иронией назвали это goodbye effect - эффект "до свидания".
Системы ADS предполагалось устанавливать на армейские бронеавтомобили Hummer и бронетранспортеры Stryker. Однако широкого распространения это оружие не получило. Им ограниченно пользуются правоохранительные органы США для разгона агрессивной толпы. Хотя в Пентагоне не исключают возможности установки более мощного излучателя на самолет-артбатарею AC-130 для нелетальных "бомбардировок" живой силы противника с воздуха.
Бомба-"электрик"
Парадоксально, но армии большинства современных государств слабы тем, что крепко завязаны на различную электронику - от коллиматорных прицелов на штурмовых винтовках рядовых пехотинцев и тактических планшетов командиров до спутниковой навигации, тепловизоров и беспилотников. И технические средства, чтобы все это разом отключить, уже скоро появятся в российском арсенале. Еще в прошлом году советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев сообщил, что КРЭТ полным ходом ведет разработку радиоэлектронных боеприпасов, поражающих технику противника мощным СВЧ-импульсом.
Проект получил название "Алабуга". Над полем боя на высоте 200-300 метров разрывается, грубо говоря, электронная бомба и отключает все оборудование в радиусе трех с половиной километров. Противник остается слеп и глух, теряет связь, средства управления и наведения. Кроме авиабомб, разрабатываются снаряды и ракеты различной дальности со специальным электромагнитным генератором. А впервые с эффектом "выключенного рубильника" столкнулись еще в 1950-е. Американцы, испытав в атмосфере над Тихим океаном водородную бомбу, лишили электричества Гавайи. Электромагнитный импульс, напомним, - один из поражающих факторов ядерного взрыва.
Ослепляющий луч
К нелетальному оружию относятся и лазеры малой мощности. Даже обычной лазерной указкой, купленной в магазине электротоваров, можно серьезно повредить сетчатку глаза. Что уж говорить о специализированных военных изделиях. В США, к примеру, был создан экспериментальный прототип лазерного ружья PHASR: футуристического вида оружие, напоминающее бластер из фантастического боевика и способное временно ослепить противника на небольшой дистанции, не попадает под ограничительные конвенции, так как не вызывает постоянную потерю зрения. Впрочем, в массовое производство эта пушка не пошла.
|"Нанокрылья" и лазерный пистолет показали на выставке изобретений в Москве.
|Источник: РИА Новости/Аврора . Екатерина Маключенко, Вадим Титов
А в СССР специально для космонавтов, отправлявшихся на орбиту, специалисты Военной академии РВСН разработали прототип лазерного пистолета. В качестве патронов он снаряжался восемью одноразовыми пиротехническими лампами-вспышками, заполненными кислородом и металлом в виде фольги или порошка. Вместо пороха обычная батарейка "Крона". Один выстрел был способен полностью ослепить противника или вывести из строя его оптические приборы. При этом обшивка космического корабля или орбитальной станции пострадать никак не могла. Луч действовал на дистанции до 20 метров. В таком оружии, правда, особой необходимости не было. Брать на абордаж советские орбитальные станции никто не собирался.
Тряхнуть током
Всем известные электрошокеры применяются не только для самообороны. Оружие, непосредственно воздействующее электрическим зарядом на цель, используют специальные подразделения многих стран, когда противника нужно взять живым. Самое известное из подобных устройств - американские "Тазеры", пистолеты, выстреливающие два небольших электрода на медных проводках. Мощный разряд временно выводит человека из строя.
|Дистанционный электрошокер Taser.
|Источник: CC BY-SA 3.0 / Junglecat / Police issue X26 TASER
Это оружие не такое уж безобидное. Многие американские правозащитные организации отмечали, что "Тазер" способен убить, если у человека проблемы с сердцем, низкий болевой порог или ряд других ограничений по здоровью. Известно, что в США с 2001 по 2008 год было зафиксировано 334 смертельных случая из-за применения дистанционных электрошокеров.
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Человек состоит из сложнейших систем, каждая клетка вашего организма, например печени, сложнее всей индустрии Земли. Их вывод из строя или коррекция более чем просто осуществляется неограниченным числом методов. Причём воздействия могут быть как тепловыми так и нет, т.к. достаточно сбоя в регуляции. Первую идею, как именно, крысы непонравились очень, в 1996 примерно придумал студентом. Позднее узнал что работы ведутся на данную тему практически во всех крупных, в научно-техническом плане, странах мира. Иногда суммарно, как в Германии, возможно Франции, более ста лет.
Судя по тем вопросам которые у меня задавали разные люди но с одной на конце организации, иудейской, назвались для простоты каббаллистами, их уже не интересует вопрос убийства просто, а интересуют вопросы контроля поведения людей точного. Ведут себя как элементарные пираты, захватившие небольшую страну. Вспоминается Мадагаскарская "республика" пиратов. Сами не понимают что хотят, т.к. им конец, как только поставленную задачу выполнят.
Из конкретики, с недавно почившим знакомым придумали как именно реализовать акустическую пугалку >175дБ АФАР, апертура примерно 7,5м и более, цена более 100млн руб/шт, вес 5т аппаратуры, способна бы была по прикидкам расчистить проспект на сотни метров вперёд. И он и я предлагали года два подряд - никому ненадо было а теперь делать такую систему просто некому. То что есть это фуфло полное. Только у гроба узнал что он делал вещи, в 1980-е ещё такие которые не смогли достичь ни в США ни в Англии ни в Израиле тем более. Т.к. вопрос в системе а не в отдельных параметрах. Подобную акустическую систему но на других длинах волн можно было бы применять ввиду большой разницы между его динамиками и тем пойлом пусть и сверхдорогим что продаётся для дальней акустической видеосвязи высокой чёткости и ряда других вещей.
К сожалению товарищ совершил другого вида ошибку, он по-видимому имел связь с теми кто спрашивали и задал точно такой же вопрос как и за полгода до этого другой, незнакомый ему человек. Я несколько опешил, но быстро сообразил чьи уши и мягко ответил. Сам факт обращения с подобной просьбой убил в буквальном смысле, отказали функции части систем ГМ. Как и до этого были у меня у друга семьи с его книгой и у отца с его диссертацией потом открытием. Есть виды информации предназначенные для строго определённой группы лиц или для конкретного индивидуума. Он может реализовывать также в определёном виде и никак иначе. В целом всё очень похоже как в «За миллиард лет до конца света» 1976 Стругацких, но гораздо жёстче, сам печёночными коликами отделался, кто-то помер, случались несколько последовательных маловероятных событий от пожара ксерокса до погодных явлений никогда ранее в это время не наблюдавшихся, когда самолёт сажали в 600км от предполававшегося места посадки.
Это и есть воздействие информации напрямую, в смысле Лема - частный случай экспериментальной метафизики, остальное - ну можете попробовать.
И ещё, будьте осторожны с вашими желаниями и предельно точно их формулируйте.
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