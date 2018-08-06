Замглавкома ВКС рассказал, как прошло шоу "Авиамикс" под Рязанью

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская обл.), 4 авг - РИА Новости. Летняя гроза вынудила раньше завершить демонстрационные полеты на шоу "Авиамикс" в Рязанской области, однако пилоты практически полностью выполнили намеченную программу, рассказал командующий Военно-воздушными силами - замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Масштабное авиашоу, получившее название "Авиамикс", каждый год проходит в рамках конкурса Армейских международных игр "Авиадартс".

"Особенность "Авиамикса" состоит в том, что летная программа каждый год разная. Я как раз занимаюсь ее составлением. Сегодня тактический эпизод был полностью выполнен. К сожалению, заключительную часть, а именно выступление группы "Стрижи", не получилось продемонстрировать из-за несоответствия метеоусловий", - сказал командующий журналистам.

Гроза начала собираться как раз в тот момент, когда в воздухе находились истребители Су-30СМ авиагруппы "Русские витязи". Несмотря на первые потоки дождя и грозовые разряды, летчики успели показать групповой пилотаж четверки истребителей. Затем все полеты были прекращены по соображениям безопасности, отметил Юдин.

До начала ливня российские летчики показали тысячам зрителей на полигоне Дубровичи в Рязанской области основной тактический эпизод с высадкой десанта, авиационным прикрытием, нанесением ударов по наземным целям и сбросом груза. Также успела выступить авиагруппа "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Воздушный бой разыграли пара МиГ-29 и Су-35С.

Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс", в котором принимают участие летчики четырех стран, начался под Рязанью 29 июля. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов. На соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей из Китая, Белоруссии и Казахстана. Состязания продлятся до 11 августа. Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области.