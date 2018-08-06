Войти
06.08.2018
РИА Новости

Российские военные победили в семи конкурсах АрМИ-2018 по итогам недели

499
0
0
Танк команды армии Сирии
Танк команды армии Сирии в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 31 июля 2018.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

АЛАБИНО (Московская область), 5 авг - РИА Новости. По результатам восьми дней Армейских международных игр - 2018 (АрМИ) команда России победила в семи из восьми конкурсов, сообщил пресс-центр соревнований.

Отмечается, что в воскресенье на подмосковном полигоне "Алабино" состоялся брифинг главного судьи соревнований Александра Перязева для СМИ по итогам восьми дней международного турнира.

"На сегодняшний день завершились соревнования по восьми конкурсам, в семи из которых команда России одержала победу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, лидером в конкурсе "Полевая кухня" стала команда Китая, следом за которой идут повара России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Монголии. По словам Перязева, в конкурсе все решит третий этап.

Кроме этого, на брифинге главный судья "Танкового биатлона" генерал-майор Роман Бинюков напомнил журналистам, что в воскресенье планируется заезд семи команд, в нем выступит третий экипаж России, дополняется в сообщении.

05.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Китай
Монголия
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости
06.08.2018
Российские танкисты взяли все призовые места в индивидуальной гонке на АрМИ
06.08.2018
Боевой болид. Почему Т-72 — лучшая "игрушка" армии России
03.08.2018
В "Танковом биатлоне" на играх АрМИ-2018 определились лидеры
02.08.2018
Сирийские военные участвуют в "Танковом биатлоне" в России
02.08.2018
Экипажи на конкурсе "Танковый биатлон" показали хорошие результаты во втором заезде четвертого дня соревнований
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:31
  • 21
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 06.08 09:26
  • 3
Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету
  • 06.08 09:23
  • 13
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 06.08 08:57
  • 14
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 06.08 08:46
  • 623
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 06:35
  • 291
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 06.08 06:32
  • 23
Россия закупит "плавающие танки"
  • 06.08 06:09
  • 4
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 06.08 06:01
  • 2
До 2027 года будут начаты около 20 проектов по разработке новой военной техники для ВДВ
  • 06.08 04:29
  • 107
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 06.08 02:44
  • 1
Напугать, оглушить и обесточить. Каким оружием можно победить, не убивая
  • 06.08 02:13
  • 1
Министерство обороны Индии призывает разрабатывать ударные беспилотники для индийских вооруженных сил
  • 06.08 01:57
  • 1
Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике
  • 06.08 00:34
  • 2
Как только Путин отдаст приказ, тысячи ракет пролетят над американскими кораблями, а остальные страны в панике разбегутся
  • 06.08 00:17
  • 9
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО