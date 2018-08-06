Российские танкисты взяли все призовые места в индивидуальной гонке на АрМИ

АЛАБИНО (Московская область), 5 авг - РИА Новости. Танкисты России заняли все призовые места в первом заезде заключительного дня проведения этапа танкового биатлона "Индивидуальная гонка" на военном полигоне "Алабино" в рамках Армейских международных игр - 2018 (АрМИ), сообщил пресс-центр соревнований.

"На военном полигоне "Алабино" в первом заезде заключительного дня проведения этапа танкового биатлона "Индивидуальная гонка" блестяще выступил третий экипаж России с предварительным результатом 19 минут 41 секунда", - говорится в сообщении.

"Таким образом, весь пьедестал заняли российские танкисты", - добавили в пресс-центре.

Победители и призеры этапа будут объявлены после заседания судейской комиссии.