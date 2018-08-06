Российские танкисты взяли все призовые места в индивидуальной гонке на АрМИ
Танк команды армии России в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
АЛАБИНО (Московская область), 5 авг - РИА Новости. Танкисты России заняли все призовые места в первом заезде заключительного дня проведения этапа танкового биатлона "Индивидуальная гонка" на военном полигоне "Алабино" в рамках Армейских международных игр - 2018 (АрМИ), сообщил пресс-центр соревнований.
"На военном полигоне "Алабино" в первом заезде заключительного дня проведения этапа танкового биатлона "Индивидуальная гонка" блестяще выступил третий экипаж России с предварительным результатом 19 минут 41 секунда", - говорится в сообщении.
"Таким образом, весь пьедестал заняли российские танкисты", - добавили в пресс-центре.
Победители и призеры этапа будут объявлены после заседания судейской комиссии.
05.08.2018
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