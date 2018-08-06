"Уралвагонзавод": заявления о дороговизне "Арматы" не повлияли на производственные планы

В УВЗ заверили, что работы ведутся в прежнем режиме в соответствии с заключенными контрактами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Заявления о высокой стоимости танка "Армата" не влияют на производственные планы Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), разработавшей и выпускающей боевую машину. Об этом ТАСС сообщил директор по корпоративным коммуникациям УВЗ Дмитрий Калениченко.

В понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что "Армата" и бронетранспортер "Бумеранг" - очень дорогие модели по сравнению с существующими, их надо закупать, если нынешняя российская бронетехника резко уступает вероятному противнику. После этого заявления в СМИ появились публикации о сокращении планов производства "Арматы".

"Подобные заявления никак не повлияли на работу цехов "Уралвагонзавода", работы ведутся в прежнем режиме в соответствии с заключенными контрактами", - сказал Калениченко.

Он добавил, что рассуждения СМИ о планах военных закупок вряд ли снизят загруженность предприятий корпорации, так как значительная часть военной техники Сухопутных войск - это продукция "Уралвагонзавода".

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует закупить около 100 "Армат" до 2020 года.

Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.