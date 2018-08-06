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06.08.2018
ТАСС

Россияне стали победителями конкурса военных водителей АрМИ-2018

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КамАЗ-6350
Бортовой тягач КамАЗ-6350.
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

Награды победителям вручил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Команда Вооруженных сил России стала победителем конкурса "Военное ралли" Армейских международных игр, второе место у команды Китая, третье - у военных Узбекистана. Как рассказали в Минобороны России, награды победителям вручил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Церемония награждения состоялось на центральной площади столицы Тувы Кызыла.

"Наше ралли уникально, подобных ему в мире нет. Главная цель соревнований - это прежде всего развитие сотрудничества и укрепление содружества вооруженных сил стран участниц" - сказал Булгаков.

По его словам, все участники соревнований показали высокий уровень подготовки, мастерство владения техникой и умение в сложной обстановке быстро принимать правильные решения.

В ходе конкурса, состоявшего из четырех программных этапов, сборная Российской Федерации была неизменным лидером всех конкурсных дисциплин.

В соревновании приняли участие военные водители России, Египта, Узбекистана и Народно-освободительной армии Китая.

"Также в ходе поездки в Туву замглавы Минобороны проверил ход строительства моста через реку Енисей в районе города Кызыл, которое ведется по поручению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу", - добавили в военном ведомстве.

04.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Египет
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Булгаков Дмитрий
Шойгу Сергей
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АРМИ-20XX
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