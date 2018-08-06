Россияне стали победителями конкурса "Безопасная среда" АрМИ-2018

Второе место заняла команда Белоруссии, третье - у КНР

ТАСС, 4 августа. Команда Вооруженных сил России одержала победу в конкурсе "Безопасная среда" Армейских международных игр, второе место у военных из Республики Беларусь, третье - у Китайской Народной Республики. Награды победителям вручил в Костроме заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков, сообщил в субботу пресс-центр Армейских международных игр.

"Команда российских военнослужащих одержала победу в международном конкурсе экипажей машин химической разведки "Безопасная среда", который состоялся в учебном центре "Песочное" Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко", - говорится в сообщении.

Военнослужащие в составе двух экипажей РХМ-4 на время преодолевали десятки препятствий в противогазах и защитных костюмах: им приходилось обнаруживать "радиоактивные источники", "зараженные предметы", завершал трассу "огненный этап".

Для зрителей также была развернута выставка военной техники и вооружения, посвященная предстоящей 100-летней годовщине войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.