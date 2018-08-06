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06.08.2018
ТАСС

Команда России стала победителем конкурса АрМИ-2018 "Мастер-оружейник"

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Соревнования «Мастер-оружейник»
Соревнования среди специалистов по ремонту вооружения «Мастер-оружейник».
Источник: МО РФ

Второе место заняли военнослужащие Казахстана, третье - команда Узбекистана

ПОЛИГОН "УЧЕБНЫЙ" /Пензенская область/. 5 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие стали лучшими в конкурсе Армейских международных игр "Мастер-оружейник", который проходил с 29 июля по 5 августа на полигоне "Учебный" под Пензой. Команда России победила на всех пяти этапах конкурса.

Второе место заняла команда Казахстана, третье - военнослужащие Узбекистана.

Переходящий кубок российской команде вручил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. В прошлом году этот кубок был вручен команде Китая.

"В течение семи дней в рамках Армейских международных игр - 2018 проходил конкурс на лучший ремонтный взвод вооружения - "Мастер-оружейник". Команды-участницы продемонстрировали наилучшие профессиональные качества, показали результаты, стремление и волю к победе, - отметил Булгаков. - Между участниками соревнований установились теплые и товарищеские отношения. В составе своих подразделений все они показали отличные профессиональные навыки, морально-психологическую устойчивость и готовность к выполнению задач в сложной обстановке".

Конкурс "Мастер-оружейник" проходил в Пензенской области с 29 июля по 5 августа, в нем участвовали военные из России, Армении, Ирана, Китая, Казахстана и Узбекистана. IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот" и будут проходить до 11 августа на 24 полигонах в семи странах мира. В играх принимают участие 189 команд из 32 стран, они состязаются в 28 конкурсах.

05.08.2018
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принадлежат ТАСС
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