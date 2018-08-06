Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"

Ракету "Искандер" ("Кинжал" в варианте воздушного базирования) научили поражать не только наземные цели, но и неподвижные объекты на море. Однако на самом деле сообщения об этом выглядят вовсе не победной реляцией. Наоборот – они косвенно признают одну из важнейших проблем применения российской ракетной техники.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" теперь может поражать не только наземные стационарные цели, но и неподвижные цели на море, сообщил в пятницу "Интерфакс", ссылаясь на свой источник.

"Боевые возможности ОТРК "Искандер-М" расширены: теперь он может уничтожать не только сухопутные цели, но и неподвижные морские, например, корабли и суда, стоящие на рейде", – говорит источник агентства. Собеседник добавил, что при создании комплекса задача поражать морские цели не ставилась.

Однако такая задача, судя по всему, ставится перед ракетой "Искандер" воздушного базирования – этот ее вариант носит название "Кинжал". Доказательством этому служат как многочисленные утечки в прессе, где "Кинжал" уже называют "убийцей авианосцев", так и обнародованный ВКС РФ видеоролик, посвященный учениям с применением новой ракеты "Кинжал". На кадрах виден взлет с аэродрома истребителя-перехватчика МиГ-31, оснащенного комплексом "Кинжал", а также пуск этой ракеты. Его сопровождает Ту-22М3, оснащенный другой ракетой – предположительно Х-22.

"Совместно с экипажами Дальней авиации... проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей", – сообщили в Минобороны. Данное сообщение также можно было понять таким образом, что учебные удары по морским целям наносили не только самолеты Дальней авиации (Ту-22М3), но и МиГ-31, оснащенные комплексами "Кинжал".

То, что "Кинжал" предназначен для поражения морских целей, подтверждают и военные эксперты. А морские цели, как известно, движутся – за редким исключением, вроде нефтяных платформ. В поражении неподвижных морских целей смысла мало. Но то, что такие испытания проводятся, может означать, что ракету готовят и к поражению движущихся морских целей – например, авианосных группировок противника. А работа по неподвижным целям рассматривается как некий переходный этап.

"Это в первую очередь противокорабельный комплекс. Главная его задача – поразить корабли-носители ракетного оружия, такие как эсминцы класса "Орли Берк", ударные крейсеры типа "Тикондерога" или даже авианосцы", – отмечал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По словам Леонкова, комплекс "Кинжал" позволяет, например, сорвать развертывание сил вражеского флота "для нанесения ударов по нашей территории".

Военный эксперт Антон Лавров также ранее предполагал, что "Кинжал" направлен именно на борьбу с авианосцами. "Это его максимальная польза. Отразить массированные удары крылатыми ударами по наземным целям и без гиперзвука проблематично, а вот борьба с авианосными ударными группами – это для нас задача достаточно сложная", – подчеркивал он.

И сложность эта в первую очередь заключается в том, что в России – по крайней мере, если верить открытым данным – или вовсе отсутствует, или находится только в состоянии развертывания система целеуказания для подобных ракет. Ведь ракета сама по себе – всего лишь кулак, ударное средство. Ее надо еще навести на цель, причем максимально точно. А эта цель, повторим, передвигается – то есть ее координаты невозможно раз и навсегда зашить в электронные мозги ракеты. Некая отдельная система должна указать ракете точное место удара.

Может быть, у России есть соответствующие космические средства разведки и целеуказания? Да, некоторые открытые публикации подтверждают такие предположения.

Пока "Кинжалами" вооружили только около десятка истребителей МиГ-31

Как сообщал еще в 2015 году телеканал "Звезда", численность российской военной орбитальной группировки достигла 140 спутников. В том числе, как заявлялось, еще в 2013 году Роскосмос и Минобороны завершили создание космической системы разведки и целеуказаний "Лиана", состоящей из четырех спутников "Пион" и "Лотос". Тандем "Лотосов" ("Лотос-С" 14Ф145) отвечает за радиотехническую разведку. Тандем "Пионов" ("Пион-НКС" 14Ф139) следит за перемещениями боевой техники на земле, самолетов в воздухе, кораблей в морях и океанах. "Лиана" вычисляет и передает координаты противника на командный пункт. В случае боя по этим целям можно наносить высокоточные удары.

И все же о реальной боеготовности данных систем ничего не известно, и есть большие сомнения, что всего лишь два спутника на орбите способны закрыть потребность в целеуказании в режиме реального времени.

"У нас в целом российским военным и российскому ВПК нужно освоить целый ряд систем, которые позволяют поражать движущиеся и малоразмерные цели. С поражением стационарных целей у нас все отлично, но попробуйте попасть по идущему на высокой скорости джипу Toyota с боевиками в пустыне", – приводит газете ВЗГЛЯД пример близкий к Минобороны источник. Он признал, что пока трудности возникают с поражением не только морских движущихся целей, но даже сухопутных.

Важно отметить и еще одно обстоятельство. Заметив атаку "Кинжалов", американская авианосная ударная группа тут же, в течение нескольких минут, выставит огромное количество ложных целей вокруг своего ордера. "Кинжалу" будет крайне непросто найти среди этих ложных засветок настоящую цель. Иначе говоря, атака одной-единственной ракетой "Кинжал", скорее всего, бессмысленна – для гарантированного поражения авианосца нужно их массированное применение. Не говоря уж о том, что сама эта задача – уничтожение авианосца – даже при самом удачном раскладе практически невыполнима (по крайней мере неядерным оружием). Профессионалы предпочитают употреблять термин "вывести из строя", и это уже более чем достаточно.

"Вообще-то такие цели, как авианосец, если и будут поражаться, то специальными боеприпасами с ядерными боеголовками. В условиях масштабной войны, если нам придется топить какие-то авианосцы, мы это будем делать не "Искандерами" и не "Кинжалами". "Искандер" изначально задумывался для поражения стационарных наземных целей", – подтвердил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев.

Тем не менее, по мнению эксперта, возможность поражать движущиеся морские цели "не была бы лишней". "Если вы хотите поражать движущиеся цели, вам надо переходить от инерциальных головок самонаведения к активным радиолокационным головкам. Но это многое усложняет", – подчеркнул Денисенцев.

"Целеуказание для "Кинжала" должны осуществлять либо космические средства разведки, либо авиационные, –

пояснил газете ВЗГЛЯД Алексей Леонков. – В определенный период можно пользоваться спутниковой группировкой, пока ее не выбили. В период войны особое значение приобретает воздушная разведка".

Есть и другие виды разведки, продолжает Леонков. С помощью баллистических ракет запускают спутники-разведчики, которые существуют от 30 до 50 суток. Малоразмерные спутники работают по определенной зоне в поисках флота противника. Именно они должны навести "Кинжал" на нужный квадрат, в котором ракета уже сама обнаружит цель (корабли противника) и наведется на нее.

"Рассматриваются комплексы на базе существующих самолетов. Они должны иметь соответствующее оборудование, которое позволяет не входить в зону поражения надводных кораблей, – добавил Леонков. – Например, комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-100 "Премьер". Он может обнаруживать данного рода группировки на расстоянии от 400 до 600 км. Задача в том, чтобы обнаружить группировки противника, не войдя в зону поражения".

Впрочем, стоит оговориться: самолет А-100 в ноябре прошлого года только-только совершил свой первый полет. Ясно, что в массовом порядке ВКС получат его еще нескоро. Известно также, что самолеты дальней разведки и целеуказания Ту-142МР, которые в советское время выполняли данную задачу, давно списаны на металлолом.

Иначе говоря, выглядит справедливым такое предположение. Да, у России есть новейшие средства поражения и наземного, и воздушного базирования. Страны НАТО уже заявляли о своих опасениях по поводу ракет "Искандер" и "Кинжал". Но пока нет никакой уверенности в том, что эти ракеты могут поражать наиболее важные для России морские цели, а именно авианосные группировки противника.

Алексей Нечаев,Юрий Зайнашев