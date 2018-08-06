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06.08.2018
Российская газета

Видео: Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету

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ГПЗЛА
Рисунок гиперзвукового летательного аппарата.
Источник: topwar.ru

Китайская академия аэрокосмической аэродинамики (CAAA) сообщила об успешных испытаниях гиперзвукового летательного аппарата Star Air-2, выполненного по технологии Waverider.

Аппараты этого типа имеют клиновидную носовую часть - она улучшает подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные полны. Фактически Waverider скользит на верхней кромке воздушного потока, создаваемой его собственным разгоном.

Первый летный тест Star Air-2 был выполнен 3 августа на полигоне в северо-западной части КНР. Запущенный в 6.41 по местному времени аппарат поднялся в воздух, сбросил аэродинамический обтекатель, разогнался и в течение 10 минут выполнял заданные программой маневры.

Помимо КНР, над гиперзвуковыми аппаратами по технологии Waverider работают и в США - на тестах гиперзвуковая ракета Boeing X-51 показала скорость в 5,1 Маха.

Напомним, в России на опытно-боевом дежурстве стоит авиационная ракета "Кинжал", способная разгоняться до 10 М. Противокорабельный "Циркон" показал на испытаниях скорость в 8 Маха. Началось серийное производства боевого блока "Авангард", летающего на 25 М. Российское гиперзвуковое оружие основано на иных физических приницпах, нежели Waverider.


Антон Валагин

04.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал БР
Циркон-С 3М22
Компании
Boeing
Проекты
ГЗЛА
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