Видео: Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету
CAAA successfully test flew waverider hypersonic flight vehicle жџз©є/Sky star-2 in the northwest test range on Friday morning, the rocket completed active phase turning, stage/fairing separation, flight vehicle autonomous flight and high maneuvering turning in 10 minutes' flight. pic.twitter.com/LhR3OrJuRy— dafeng cao (@dafengcao) 3 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2018 Рі.
Китайская академия аэрокосмической аэродинамики (CAAA) сообщила об успешных испытаниях гиперзвукового летательного аппарата Star Air-2, выполненного по технологии Waverider.
Аппараты этого типа имеют клиновидную носовую часть - она улучшает подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные полны. Фактически Waverider скользит на верхней кромке воздушного потока, создаваемой его собственным разгоном.
Первый летный тест Star Air-2 был выполнен 3 августа на полигоне в северо-западной части КНР. Запущенный в 6.41 по местному времени аппарат поднялся в воздух, сбросил аэродинамический обтекатель, разогнался и в течение 10 минут выполнял заданные программой маневры.
Помимо КНР, над гиперзвуковыми аппаратами по технологии Waverider работают и в США - на тестах гиперзвуковая ракета Boeing X-51 показала скорость в 5,1 Маха.
Напомним, в России на опытно-боевом дежурстве стоит авиационная ракета "Кинжал", способная разгоняться до 10 М. Противокорабельный "Циркон" показал на испытаниях скорость в 8 Маха. Началось серийное производства боевого блока "Авангард", летающего на 25 М. Российское гиперзвуковое оружие основано на иных физических приницпах, нежели Waverider.
Антон Валагин
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