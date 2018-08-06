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06.08.2018
Российская газета

Раскрыт один из каналов поставки оружия сирийским боевикам

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Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия
Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия.
Источник: © AFP 2018 / Abdulmonam Eassa

Боевики в Сирии получили современное европейское оружие из Саудовской Аравии, пишет британская The Independent. Журналист издания проследил всю цепочку.

В освобожденном от террористов Алеппо Роберт Фиск в числе прочих журналистов побывал в подвалах, где находились арсеналы "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ). В одном из бомбоубежищ Фиск нашел log book - заводской формуляр на партию 120-миллиметровых минометов M75 стандарта НАТО, произведенные в Боснии. На документе стояла подпись главы комании Ифета Крнжика.

- Да, это моя подпись и я помню эту партию. 500 минометов - очень большое для Европы количество, их мы отправили в Саудовскую Аравию. В начале 2016 года их представители побывали на заводе, осмотрели образцы и мы подписали контракт, - рассказал Крнжик в своем доме в Нове-Травнике. Он подчеркнул, что поставка была совершенно официальной: пунктом назначения значился Ер-Рияд, а в сопроводительных документах было указано, что оружие может использоваться только страной, в которую отправлено.

Посольство Саудовской Аравии в Лондоне отвергло возможность передачи оружия террористической организации. Между тем Роберт Фиск нашел на складах в Алеппо и контейнеры от управляемых противотанковых ракет, выпущенных в США.


Антон Валагин

05.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Саудовская Аравия
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