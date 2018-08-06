Эксперты ООН описали работу российских военных инструкторов в Центральноафриканской Республике

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "Эксперты ООН описали работу российских военных инструкторов в Центральной Африке: Они заняты обучением местных силовиков, охраной конвоев и госпиталей", российская миссия по военному обучению местного персонала в Центральноафриканской Республике (ЦАР) стала предметом изучения группы экспертов ООН, весьма подробно описавших ее в отчете, отправленном 23 июля 2018 года на имя председателя Совета Безопасности ООН. Документ опубликован на сайте американской НКО Security Council Report.

Российские "гражданские специалисты" в Центральноафриканской Республике (с) France 24

30 июля недалеко от городка Сибю к северу от Банги (столица ЦАР) были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, снимавшие для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о "российских наемниках". Как сообщил The Bell, россияне хотели снять месторождение золота в окрестностях городка Ндасима, которое собиралась разрабатывать компания Lobaye Invest под охраной Sewa Security Service. Обе компании имеют отношение к предпринимателю Евгению Пригожину, с которым связывают действовавшую в Донбассе и Сирии "частную военную компанию (ЧВК) Вагнера".

Целью экспертов было изучение обстановки в ЦАР в контексте выполнения резолюций Совбеза об эмбарго на поставки оружия в эту страну после разрушительной гражданской войны. Москва, как сообщил МИД России в марте 2018 г., добилась от комитета Совбеза по санкциям 26 декабря 2017 г. разрешения на безвозмездную поставку легкого оружия для силовых структур ЦАР, а также на обучение с помощью пяти военных и 170 гражданских инструкторов местных силовиков в течение года. Программы подготовки персонала местной армии реализует также Евросоюз.

Как говорится в отчете, с 26 февраля по 7 февраля 2017 г. восемь российских самолетов доставили оружие в Банги - они были разгружены в присутствии военнослужащих миротворческой миссии ООН в ЦАР (MINUSCA), а российская сторона предоставила экспертам ООН подробный отчет о распределении оружия между силовыми структурами и о количестве курсов обучения. С конца марта началось обучение солдат вооруженных сил ЦАР и президентской гвардии на территории учебного объекта в городке Беренга (префектура Лобае), к этому времени в ЦАР вернулась и первая партия военнослужащих, обучавшихся на тренировочной базе в Судане, где их подготовкой также занимались российские инструктора. Руководитель россиян в беседе с экспертами ООН опроверг информацию о планах укомплектовать российским персоналом ближний круг охраны президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры.

По состоянию на конец июня российские инструктора базировались также в Сибю и Бангасу, где поддерживали подготовленные ими подразделения армии ЦАР. Кроме того, 24 инструктора охраняли подаренный Россией госпиталь в городке Бриа, а еще 20 - в Куада. Конвои с оборудованием для госпиталей тоже сопровождались российскими инструкторами. Эксперты ООН получили информацию и о боестолкновении, в которое были вовлечены инструктора. 10 июня конвой в Бангасу атаковали боевики группировки UPC, ранив двух солдат ЦАР и одного россиянина. При помощи военнослужащих MINUSCA (вместе с которыми российские инструктора нередко совместно охраняют конвои) с боевиками была достигнута договоренность о безопасном проходе конвоев.

Получение концессий на месторождения для оплаты услуг по безопасности - частая практика в Африке и других странах, где идут локальные конфликты, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов.

(с) "Ведомости"

Репортаж французского телеканала France 24 :