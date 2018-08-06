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06.08.2018
bmpd.livejournal.com

Разработка новой французской ракеты класса "воздух-воздух" MICA NG

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Как сообщило Главное управление вооружений (Direction Générale de l'armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции, 24 июля 2018 года министр вооруженных сил Флоренс Парли официально санкционировала программу разработки новой управляемой ракеты класса "воздух-воздух" MICA NG (MICA Nouvelle Génération), предназначенной для замены основной французской ракеты средней дальности данного назначения MICA, планируемой к снятию с вооружения по истечению ресурса с 2018 по 2030 годы.

Запуск ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" MBDA MICA в варианте с активной радиолокационной системой наведения с истребителя Dassault Rafale M (бортовой номер "26") авиации ВМС Франции (с) С. Cosmao / MBDA

Работы по созданию MICA NG будет осуществлять партнерство в составе MBDA. Safran и Thales, которые будут финансировать часть НИОКР из собственных источников. Как и существующая ракета MICA, новая MICA NG будет создана в двух вариантах - с инфраксрасной, и с активной радиолокационной системой самонаведения. Поступление ракет MICA NG на вооружение ВВС и авиации ВМС Франции запланировано между 2026 и 2031 годами. Подобно MICA, ракета MICA NG будет иметь возможность использоваться в качестве зенитной ракеты в составе наземного и корабельного ЗРК VL MICA и планируется к предложению на экспорт.

05.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Leonardo
MBDA
Safran
Thales
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