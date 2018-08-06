Россия нашла замену украинскому двигателю для Ми-26

Украинский двигатель для транспортного вертолета Ми-26 заменят российским. Машину оснастят новым мотором к 2025 году. Об этом "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник.

Отмечается, что эскизное проектирование двигателя ПД-12В на замену украинскому Д-136 завершили в 2017 году. В 2018-м намерены закончить техническое проектирование, в том числе необходимую конструкторскую документацию.

"Как ожидается, наземные и летные испытания вертолета с двигателем ПД-12В пройдут в 2023-2025 годах, после чего начнется его серийное производство", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ПД-12В будет мощнее зарубежных аналогов, и позволит улучшить летные характеристики Ми-26. Двигатель создается на базе газогенератора перспективного двухконтурного ПД-14, добавил источник.

О замене украинского двигателя для Ми-26 отечественным аналогом говорилось еще в 2016 году. Тогда генеральный директор "Вертолетов России" Александр Михеев заявил, что это "вопрос решенный".

Ми-26 — советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Его серийное производство и эксплуатация начались в 1980 году. Активно применялся в Афганистане, Чечне, при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.