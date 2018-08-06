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06.08.2018
Lenta.ru

"Уралвагонзавод" отреагировал на критику "Арматы"

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Танк Т-14
Танк Т-14.
Источник: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заявления о высокой стоимости танка Т-14 "Армата" не повлияют на производственные планы "Уралвагонзавода", разработавшего и выпускающего боевую машину, сообщил ТАСС директор по корпоративным коммуникациям предприятия Дмитрий Калениченко.

"Подобные заявления никак не повлияли на работу цехов "Уралвагонзавода", работы ведутся в прежнем режиме в соответствии с заключенными контрактами", — сказал Калениченко.

По его словам, рассуждения СМИ о планах военных закупок вряд ли снизят загруженность предприятий корпорации, так как "Уралвагонзавод" выпускает значительную часть военной техники сухопутных войск.

В июле вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что "Армата" и бронетранспортер "Бумеранг" оказались, по сравнению с существующими, дорогими моделями, и такие машины имеет смысл закупать лишь тогда, когда российская бронетехника начнет резко уступать изделиям вероятного противника.

Созданный на платформе "Армата" танк Т-14 впервые публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. До 2020 года Минобороны России планирует закупить около ста "Армат".

04.08.2018
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Россия
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Бумеранг
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