Сирийское ПВО "приземлило" два израильских разведывательных дрона

Сирийские противовоздушные силы сбили два разведывательных беспилотника, принадлежащих армии Израиля. Перехват БПЛА произошел к западу от столицы республики Дамаска, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники в правительственной армии.

ПВО Сирийской армии хорошо сработали и уничтожили два вражеских шпионских беспилотника

- заявил собеседник агенства

https://defence.ru/

Ранее сирийское новостное агенство SANA также передавало сообщение об уничтожении воздушной цели, но при этом ни вид сбитой цели, ни принадлежность указаны не были. Какие средства ПВО при этом применялись, также не известно.

В израильской армии никак не комментируют данное сообщение.

Необходимо напомнить, что израильская авиация периодически пересекает сирийскую границу для нанесения ударов по якобы иранским военным объектам, расположенным на территории республики, при этом под удар нередко попадает и сирийская армия. Последний случай произошел в июле этого года, когда израильские беспилотники нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии в провинции Кунейтра. Тогда сирийским военным объектам был нанесен определенный ущерб, но ПВО сумело отразить атаку.

С другой стороны, ничего удивительного в том, что ПВО Сирии сбило над своей территорией израильские беспилотники, нет, ведь Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1973 года.