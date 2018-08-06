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06.08.2018
Военное обозрение

Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету

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Стоящий на вооружении российской армии оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" "научился" поражать не только наземные, но и неподвижные морские цели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Минобороны РФ

Как пояснил собеседник агенства, боевые возможности ОТРК "Искандер-М" были расширены. Кроме поражения наземных целей с особой точностью, для чего и создавался этот комплекс, теперь "Искандер-М" способен уничтожать и неподвижные морские, например, корабли, стоящие на рейде и т.д. Это новая возможность комплекса, изначально задача нанесения ударов по целям на море перед ОТРК не ставилась.

Как пояснил военный эксперт Виктор Мураховский, новую способность по уничтожению целей на море, комплекс получил благодаря ракете с новой самонаводящейся боеголовкой, схожей с ракетой комплекса "Кинжал".

Ракета появилась сравнительно недавно. На ней установлена новая головная часть с активной радиолокационной головкой самонаведения, примерно такой же, как и на "Кинжале". А как известно, ракета комплекса "Кинжал" создана в ходе доработок баллистической ракеты "Искандера"

В войсках уже начали нарабатывать опыт применения новой возможности комплекса. Напомним, что на недавно проведенных учениях Южного военного округа в Абхазии были отработаны удары ОТРК "Искандер-М" одновременно по горам и морским целям. В ходе учений производились электронные пуски ракет.

03.08.2018
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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
Искандер
Кинжал ЗРК
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3 комментария
№1
06.08.2018 08:55
Значит Кинжал не может считаться протиокорабельным комплексом , к большому сожалению...
0
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№2
06.08.2018 09:04
Чугунякой научились с "Гефестом" и в этой ситуации выход найдется. Главное успеть сотнями  их("Кинжалы") на склад, остальное... Голь на выдумку хитра.
0
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№3
06.08.2018 09:26
Если у ракеты есть ГСН - она МОЖЕТ служить ПКР. Но даже и без самонаведения её можно наводить с помощью радиокоррекции по внешнему ЦУ. Даже преимущество есть в последнем случае, т.к. отпадет проблема ГЛА с плазменной изоляцией радиоизлучения.
0
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