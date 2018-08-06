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06.08.2018
Военное обозрение

Российскую космическую отрасль покидает ряд руководителей

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Владимир Солнцев
Генеральный директор "РКК "Энергия" Владимир Солнцев на пресс-конференции, посвященной подписанию сделки по проекту "Морской старт".
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

В начале августа сразу несколько руководителей космической отрасли покинут свой пост, передает РИА Новости.

По собственному желанию уходят руководитель РКК "Энергия" Владимир Солнцев, глава "Техномаша" Дмитрий Панов, гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Назначенный в мае на пост главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в июне заявил, что изменения в руководстве отраслевых предприятий будут носить "точечный характер".

Гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев освобождает должность 3 августа. Исполняющим обязанности руководителя назначен главный конструктор пилотируемых комплексов Сергей Романов. Ожидается, что совет директоров утвердит его кандидатуру. В скором времени счетная палата проведет комплексную проверку деятельности компании.

Вместо Дмитрия Панова, который покидает свой пост также 3 августа, назначен исполняющим обязанности гендиректора НПО "Техномаш" Владимир Власюк. В "Роскосмосе" сообщили, что Панову будет предложена работа на одном из предприятий отрасли.

Глава НПО им. Лавочкина (производит разгонные блоки "Фрегат") Сергей Лемешевский уже покинул свой пост 2 августа. Против него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Исполняющим обязанности гендиректора назначен Харун Карчаев, заместитель Лемешевского по безопасности.

По версии следствия, Лемешевский совместно с главой дирекции правового обеспечения НПО Екатериной Аверьяновой похищал денежные средства путем заключения фиктивных договоров на предоставление юридических услуг с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Общая сумма выплат конторе составила 330 млн. рублей. Председатель адвокатской конторы Игорь Третьяков во вторник заключен под арест.

03.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
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