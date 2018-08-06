Индия возобновила работы по созданию национального истребителя Tejas

Индия возобновила работы по созданию отечественного палубного истребителя. 2 августа 2018 года второй прототип палубного варианта Naval Tejas произвел первую пробежку наземном учебно-испытательном комплексе палубной авиации на базе авиации ВМС Индии Hansa в Гоа, сообщают индийские СМИ.

defenceupdate.in

Необходимо напомнить, что в 2016 году ВМС Индии решило отказаться от проекта палубного истребителя Naval Tejas, посчитав данный самолет не подходящим индийскому флоту. Основной причиной отказа назывался "чрезмерный вес" самолета и недостаточная тяговооруженность, в результате чего истребитель не мог взлетать с полным запасом топлива и боевой нагрузкой с трамплина авианосца. Программа была закрыта и назначен тендер на покупку 57 иностранных палубных истребителей.

Однако в марте этого года новая министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран, в рамках программы "Make in India" вопреки желанию индийских ВМС, приняла решение доработать истребитель Tejas в целом, включая создание его улучшенных версий Mk 1A и Mk 2 для ВВС, а также возобновить программу создания палубного варианта Naval Tejas. Несмотря на возобновление его летных испытаний, перспективы Naval Tejas остаются неопределенными.

Напомним, что разработка палубной версии индийского национального истребителя Tеjas велась с 2003 года. За это время было построено всего два прототипа (одноместный и двухместный) из шести заказанных ВМС Индии в 2009 году. Еще один прототип находится в процессе в стадии достройки, но не известно, будет ли он достроен вообще, передает блог bmpd.