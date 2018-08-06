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06.08.2018
Военное обозрение

НАСА планирует отказаться от "Союзов"

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Американское космическое агентство может отказаться от доставки своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) уже в следующем году. Согласно опубликованному НАСА расписанию, на 2019 года запланирован запуск двух частных пилотируемых кораблей.

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Как сообщили в НАСА, два запуска американских пилотируемых кораблей запланировано на 2019 год, и это может привести к отказу Агенства закупать места на российских "Союзах". По планам американского аэрокосмического агенства, на апрель планируется первый пилотируемый запуск корабля Илона Маска SpaceX к МКС. На лето запланирован пилотируемый запуск корабля компании Boeing. Даты запусков окончательно не утверждены, так как могут переноситься по различным причинам.

Обе частные компании участвуют в программе НАСА по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС (Commercial Crew Program). Американское космическое агенство всячески поддерживает и поощряет создание частных пилотируемых кораблей, так как в случае успеха это поможет НАСА избавиться от необходимости "платить деньги русским" за доставку астронавтов в космос.

В то же время, в США сомневаются, что частные компании сумеют сертифицировать свои корабли в срок. Наиболее вероятной датой пилотируемого полета и для SpaceX и для Boeing называется конец лета 2020 года.

В Роскосмосе ранее заявили, что российские "Союзы" готовы и далее доставлять американских астронавтов на МКС. За соответствующую плату, конечно...

03.08.2018
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Страны
Россия
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Boeing
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SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
МКС
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