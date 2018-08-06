Войти
06.08.2018
Военное обозрение

Психологи проследят за здоровьем солдат после длительных учений

409
0
+1

Военные медики уделят особое внимание психическому здоровью солдат и офицеров, находившихся на длительных учениях вдали от основного места службы, сообщают Известия.

http://www.globallookpress.com

Речь идет о военнослужащих, находившихся на незнакомых полигонах более 90 суток. Их внеплановое медицинское обследование станет обязательным. В настоящее время проект приказа проходит внутриведомственное согласование и антикоррупционную экспертизу.

Военнослужащие, признанные нуждающимися в реабилитации, будут направляться в оздоровительные учреждения Минобороны.

В настоящее время обязательное медико-психологическое обследование личного состава проводят, например, в ВМФ РФ после походов, а также в МВД после длительных командировок.

Как отметил председатель военно-врачебной экспертной комиссии Сергей Стрильченко, современные учения проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. Подразделения перебрасываются из региона в регион. Бойцы длительное время живут в полевых условиях, испытывая постоянное психологическое напряжение. Медики помогут военнослужащим пройти эти испытания без последствий для здоровья. Кроме того, обследование необходимо для накопления материала по адаптивности военных в тяжелых условиях.

Сегодня на балансе Минобороны стоят 48 санаториев, которые расположены в нескольких курортных зонах России, в том числе на Черном море, Ставрополье и других экологически чистых регионах.

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
06.08.2018
О роли личности в истории
03.08.2018
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри
02.08.2018
Национальная гвардия Венесуэлы приняла на вооружение 4 самолета
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
01.08.2018
Через брод и грязь. Россияне обошли китайцев на этапе армейских игр "Рембат-2018"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:31
  • 21
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 06.08 09:26
  • 3
Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету
  • 06.08 09:23
  • 13
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 06.08 08:57
  • 14
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 06.08 08:46
  • 623
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 06:35
  • 291
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 06.08 06:32
  • 23
Россия закупит "плавающие танки"
  • 06.08 06:09
  • 4
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 06.08 06:01
  • 2
До 2027 года будут начаты около 20 проектов по разработке новой военной техники для ВДВ
  • 06.08 04:29
  • 107
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 06.08 02:44
  • 1
Напугать, оглушить и обесточить. Каким оружием можно победить, не убивая
  • 06.08 02:13
  • 1
Министерство обороны Индии призывает разрабатывать ударные беспилотники для индийских вооруженных сил
  • 06.08 01:57
  • 1
Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике
  • 06.08 00:34
  • 2
Как только Путин отдаст приказ, тысячи ракет пролетят над американскими кораблями, а остальные страны в панике разбегутся
  • 06.08 00:17
  • 9
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО