Психологи проследят за здоровьем солдат после длительных учений

Военные медики уделят особое внимание психическому здоровью солдат и офицеров, находившихся на длительных учениях вдали от основного места службы, сообщают Известия.

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Речь идет о военнослужащих, находившихся на незнакомых полигонах более 90 суток. Их внеплановое медицинское обследование станет обязательным. В настоящее время проект приказа проходит внутриведомственное согласование и антикоррупционную экспертизу.

Военнослужащие, признанные нуждающимися в реабилитации, будут направляться в оздоровительные учреждения Минобороны.

В настоящее время обязательное медико-психологическое обследование личного состава проводят, например, в ВМФ РФ после походов, а также в МВД после длительных командировок.

Как отметил председатель военно-врачебной экспертной комиссии Сергей Стрильченко, современные учения проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. Подразделения перебрасываются из региона в регион. Бойцы длительное время живут в полевых условиях, испытывая постоянное психологическое напряжение. Медики помогут военнослужащим пройти эти испытания без последствий для здоровья. Кроме того, обследование необходимо для накопления материала по адаптивности военных в тяжелых условиях.

Сегодня на балансе Минобороны стоят 48 санаториев, которые расположены в нескольких курортных зонах России, в том числе на Черном море, Ставрополье и других экологически чистых регионах.