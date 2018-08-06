Войти
06.08.2018
Военное обозрение

В США заявили о намерении заменить самолеты "судного дня"

329
0
0

Американское военное ведомство объявило о намерении заменить сразу три типа воздушных командных пунктов, стоящих на вооружении американской армии, единой платформой. ВВС США объявили тендер на разработку и поставку нового самолета, пишет Defense News. Предполагается, что новый самолет заменит стоящие на вооружении летающие командные пункты, более известные под прозвищами "Ночной дозор", "Борт номер два" и "Атакуй и уходи".

http://www.wikiwand.com/

Самолет "Ночной дозор" (Nightwatch) E-4B создан на базе пассажирского лайнера Boeing 747 (самолет судного дня). В случае ядерного конфликта именно на этом самолете предполагается разместить президента США и министра обороны. Самолет является командным пунктом для руководства нанесением ответного ядерного удара и способен с дозаправкой находиться в воздухе не менее недели. В составе ВВС США с 1974 года находятся четыре "Ночных дозора".

http://www.wikiwand.com/

Самолет "Борт номер два" (Air Force Two) C-32A создан на базе пассажирского самолета Boeing 757. Имеет на борту различные системы засекреченой связи, но не может управлять стратегическими силами. Предназначен для перевозки премьер-министра, первой леди и госсекретаря. На вооружении США с 1998 года стоят четыре таких самолета.

http://www.wikiwand.com/

Самолет "Атакуй и уходи" (Take Charge and Move Out, TACAMO) создан на базе лайнера Boeing 707 и предназначены для управления подводными лодками с баллистическими ракетами и наземными пунктами баллистических ракет. На вооружении ВМС США с 1989 года находятся 16 таких самолетов, при чем один из них всегда должен находится в воздухе.

По требованию военных, для замены всех трех устаревших типов самолетов должен быть выбран один из современных коммерческих лайнеров, который можно будет легко переоборудовать под военные стандарты. После получения лайнеров, они будут дооборудованы в соответствии с функциями, на них возложенными.

На данный момент военное командование США не озвучило сроков тендера на поставку новых самолетов, пишет порта "Nplus1"

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Boeing 747
Boeing 757
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
03.08.2018
Американцы заменят «Ночной дозор» и «Атакуй и уходи» единой платформой
04.06.2018
США модернизируют "самолет Судного дня"
23.12.2016
Airbus вслед за Boeing подписал многомиллиардный контракт с Ираном
23.12.2016
ОПК планирует начать создание третьего поколения "самолетов Судного дня" в 2017 году
08.11.2016
Лазерное оружие сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:31
  • 21
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 06.08 09:26
  • 3
Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету
  • 06.08 09:23
  • 13
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 06.08 08:57
  • 14
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 06.08 08:46
  • 623
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 06:35
  • 291
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 06.08 06:32
  • 23
Россия закупит "плавающие танки"
  • 06.08 06:09
  • 4
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 06.08 06:01
  • 2
До 2027 года будут начаты около 20 проектов по разработке новой военной техники для ВДВ
  • 06.08 04:29
  • 107
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 06.08 02:44
  • 1
Напугать, оглушить и обесточить. Каким оружием можно победить, не убивая
  • 06.08 02:13
  • 1
Министерство обороны Индии призывает разрабатывать ударные беспилотники для индийских вооруженных сил
  • 06.08 01:57
  • 1
Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике
  • 06.08 00:34
  • 2
Как только Путин отдаст приказ, тысячи ракет пролетят над американскими кораблями, а остальные страны в панике разбегутся
  • 06.08 00:17
  • 9
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО