В США заявили о намерении заменить самолеты "судного дня"

Американское военное ведомство объявило о намерении заменить сразу три типа воздушных командных пунктов, стоящих на вооружении американской армии, единой платформой. ВВС США объявили тендер на разработку и поставку нового самолета, пишет Defense News. Предполагается, что новый самолет заменит стоящие на вооружении летающие командные пункты, более известные под прозвищами "Ночной дозор", "Борт номер два" и "Атакуй и уходи".

Самолет "Ночной дозор" (Nightwatch) E-4B создан на базе пассажирского лайнера Boeing 747 (самолет судного дня). В случае ядерного конфликта именно на этом самолете предполагается разместить президента США и министра обороны. Самолет является командным пунктом для руководства нанесением ответного ядерного удара и способен с дозаправкой находиться в воздухе не менее недели. В составе ВВС США с 1974 года находятся четыре "Ночных дозора".

Самолет "Борт номер два" (Air Force Two) C-32A создан на базе пассажирского самолета Boeing 757. Имеет на борту различные системы засекреченой связи, но не может управлять стратегическими силами. Предназначен для перевозки премьер-министра, первой леди и госсекретаря. На вооружении США с 1998 года стоят четыре таких самолета.

Самолет "Атакуй и уходи" (Take Charge and Move Out, TACAMO) создан на базе лайнера Boeing 707 и предназначены для управления подводными лодками с баллистическими ракетами и наземными пунктами баллистических ракет. На вооружении ВМС США с 1989 года находятся 16 таких самолетов, при чем один из них всегда должен находится в воздухе.

По требованию военных, для замены всех трех устаревших типов самолетов должен быть выбран один из современных коммерческих лайнеров, который можно будет легко переоборудовать под военные стандарты. После получения лайнеров, они будут дооборудованы в соответствии с функциями, на них возложенными.

На данный момент военное командование США не озвучило сроков тендера на поставку новых самолетов, пишет порта "Nplus1"