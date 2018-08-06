Российскую военную полицию размещают на Голанских высотах

В то время, как Израиль ведет тайную войну против иранских сил в Сирии, Россия направляет военную полицию, которая должна будет патрулировать сирийскую часть Голанских высот.

Российская военная полиция должна будет создать в районе восемь наблюдательных пунктов.

"Целью является помешать возможным провокациям против сил ООН вдоль Линии "Браво"", - сообщил руководитель Главного оперативного управления Генштаба России генерал Сергей Рудской в беседе с агентством "Интерфакс".

Линия "Браво"

Линия "Браво" проходит по восточной части Голанских высот. В мандате ООН от 1974 года, согласно которому были созданы силы в регионе, "Браво" описывается как линия, переходить которую сирийские силы не могут.

У израильских сил тоже есть линия, которую они переходить не могут: это Линия "Альфа" на западе Голанских высот. Между двумя линиями находится демилитаризованная зона, которую контролирует ООН.

Эта операция называется СООННР (UNDOF) - Силы ООН по наблюдению за разъединением.

В них входят 1112 человек.

Миротворческая миссия ООН. Источник: РИА Новости / Нино Мелия

Во время сирийской гражданской войны СООННР находились под сильным давлением и были вынуждены частично ограничить свою активность.

"Сейчас миротворческие силы ООН патрулируют район впервые за шесть лет. Их сопровождает российская военная полиция", - цитирует ТАСС сообщение Рудского.

Чувствительно для Израиля

Голанские высоты на границе Израиля и Сирии были спорной территорией, начиная с 1967 года.

Большая часть территории находится под контролем Израиля, хотя изначально этот район был сирийским.

Во время гражданской войны в Сирии власть над некоторыми районами Голанских высот установили мятежники.

В ходе жестоких боев в прошлом месяце остатки этих мятежников были, якобы, разбиты.

Способствовал этому Израиль. Страна сообщила, что в результате авианалета на Голанские высоты сегодня утром ей удалось уничтожить группу мятежников.

Не хотят, чтобы здесь был Иран

Поддерживаемое Ираном ополчение принимало участие в устранении мятежников, и для Израиля это проблема.

"Для России совершенно ясно, что иранские силы на границе с Израилем - "красная линия" для Израиля", - объясняет Юлие Вильхельмсен (Julie Wilhelmsen), старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики (NUPI).

Вчера русские сообщили, что все иранские тяжелые вооружения, которые могли представлять угрозу для той части Голанских высот, которая находится под контролем Израиля, отведены на 85 км.

Но для израильтян этого оказалось недостаточно: они потребовали вывода всех иранских сил из Сирии, поскольку гражданская война в стране подходит к концу.

Возможно, договоренность была достигнута в Хельсинки

О том, что Россия разместит свою военную полицию на Голанских высотах, возможно, говорилось во время беседы президентов Трампа и Путина в начале этого месяца (так в оригинале - прим. ред.).

"Вполне возможно, что Трамп и Путин обсуждали этот вопрос и договорились в Хельсинки. Очевидно, что Сирия уже сейчас в определенной степени является предметом сотрудничества России и США и координации их действий", - говорит Вильхельмсен.

Она считает, что размещение (военной полиции) вписывается в стратегию России в регионе.

"Россия заявила, что ее проект - способствовать разрешению конфликтов на Ближнем Востоке. Она хочет выступить как государство, которое способствует миру там, где Запад на протяжении последних 20 лет создавал лишь конфликты", - объясняет аналитик.

Русские играют стабилизирующую роль

Руководитель медийной группы Института Норвежских вооруженных сил, капитан третьего ранга Томас Сленсвик (Thomas Slensvik), думает, что размещение российской военной полиции вполне может соответствовать своей цели.

"Это изначально хорошая идея", - говорит Сленсвик.

Он объясняет, что этот шаг соответствует тому, что Россия уже сделала в Сирии после окончания боевых действий в районе. Российская военная полиция позаботится о том, чтобы там было спокойно.

"Группировки в регионе относятся к российской военной полиции с доверием. Она ведет себя как дисциплинированное воинское подразделение", - подчеркивает Сленсвик.

Халлвард Сандберг (Hallvard Sandberg)

NRK, Норвегия