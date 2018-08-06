Путин не ставит на "Армату"

Танк Т-14 "Армата", который в России провозгласили чудом техники, у "которого нет аналогов в мире", не будет производиться серийно и не станет главной боевой машиной армии России. Хотя военным обещали такое оружие много лет. У страны просто нет денег на него.

Провал с хваленым танком признал вице-премьер-министр РФ Юрий Борисов, отвечающий за оборонную промышленность страны. По его словам, нет смысла "засыпать армию дорогими "Арматами", каждая из которых стоит 4 миллиона долларов". У российских военных сегодня есть немало Т-72 и его обновленной версии Т-90. Борисов говорит, что на эти танки "есть большой спрос на рынке", потому что они якобы дешевые и "эффективны против американских, немецких и французских аналогов".

"Если бы существующая бронетехника, в частности, обновленный Т-72, уступал потенциальному врагу, мы бы продвигали закупки нового вооружения. Но они не уступают, а значит покупать что-то нет необходимости", - сказал российский чиновник. Аргументы Борисова удивляют. Ведь, если верить его словам, стоимость танка "Армата" должна быть около 4 миллионов долларов. И это дешевле на 2 миллиона, чем, к примеру, стоит немецкий "Леопард" или израильский танк "Меркава". Последний в России называли единственной моделью, которая могла бы сравниться с Т-14. Более того, хорошо оснащенный Т-90 стоит столько же, сколько и расхваленный новый российский танк.

Впрочем, эксперты говорят, что цена, названная российским вице-премьером, ненастоящая. По словам аналитика Павла Фильгенгауера, стоимость серийного Т-14 была бы не менее 8 миллионов долларов. Сам Борисов еще пять лет назад, будучи заместителем министра обороны, публично настаивал, что России остро необходимо работать над "Арматой", чтобы как можно скорее поставить ее на вооружение. Потому что, как он тогда говорил, Т-72 и Т-90 уже устарели, модернизации не поддаются и с многих точек зрения проигрывают немецким и израильским танкам.

"Наша армия больше не может жить с техникой, которая осталась от СССР. Мы должны сделать большой скачок и создать новую боевую машину до 2015-го. И мы сделаем это", - говорил он в интервью для радио "Эхо Москвы" в 2013 году. Очевидно, Т-14 готовили под юбилей. Революционная машина, которая "берет верх над всем, что есть у других стран", должна была выйти 9 мая 2015 года во время парада на Красной площади. Как раз победе над нацистской Германией во Второй мировой войне исполнилось 70 лет. И тогда перед трибунами проехали 16 машин, которые до того держалиссь в секрете. Но во время генеральной репетиции парада "Армата" сломалась, не сдвинувшись больше с места. Ее еле отбуксировали с площади.

Военный эксперт Руслан Рухов объяснил, что конструкторы нового российского танка пытались воспроизвести передовые разработки, воплощенные в боевых машинах других стран. "Что-то подсмотрели, что-то украли. Но нужно немало времени, денег и усилий, чтобы сложить все это в единую функциональную целостность", - пояснил он. Несмотря на все проблемы, после парада в 2015 году директор Уралвагонзавода Олег Синенков обещал, что его предприятие к 2020 году сделает для армии России 2,3 тысячи Т-14. Но до сих пор существуют лишь те 16 машин, которые ездили по Красной площади.

Год назад Борисов увеличил заказ на Т-90 и уточнил, что армии в ближайшие годы стоит ожидать не больше сотни новых "Арматы". Но теперь даже эти скромные планы пришлось окончательно похоронить. Военный эксперт Александр Гольц, комментируя фиаско "Арматы", напомнил о еще одном "технологическом чуде" России - истребителе Су-57. По его мнению, этот самолет тоже так и не дойдет до серийного производства, оставшись провалом. Многолетняя работа над ним обошлась Москве в 3-10 миллиардов долларов.

Гольц подчеркнул, что на протяжении последних лет Россия переживает экономическую агонию. И ей самое время сократить свой оборонный бюджет. Однако, вместо этого страна выбрасывает деньги на финансирование разработок, которые ей самой не по карману.

Вацлав Радзивинович (Wacaw Radziwinowicz)

Gazeta Wyborcza, Польша