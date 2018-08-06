Войти
06.08.2018
ЦАМТО

Fincantieri начала строительство головного корвета класса "Доха" для ВМС Катара

349
0
0
Верфь Fincantieri
Верфь компании «Финкантьери» (Fincantieri).
Источник: Fincantieri

ЦАМТО, 3 августа. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии резки стали для строительства головного корвета класса "Доха", заказанного Минобороны Катара.

В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя (Khalid bin Mohammed Al Attiyah) и министр обороны Италии Элизабетта Трента (Elisabetta Trenta).

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года министр обороны Италии Роберта Пинотти (Roberta Pinotti) и ее катарский коллега Халед бен Мохаммед аль-Атыйя подписали меморандум о сотрудничестве в области ВМС. Документ является частью двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, заключенного Италией и Катаром в 2010 году.

Одновременно компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo-Finmeccanica поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

В рамках подписанного соглашения Fincantieri должна поставить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док LPD (Landing Platform Dock), два патрульных корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки. Итальянское подразделение группы MBDA, MBDA Italia, подписало контракт на поставку ракетных комплексов для оснащения новых кораблей, включая противокорабельные ракеты MM40 Блок-3, ЗУР "Астер-30" Блок-1 и VL MICA. Стоимость этого соглашения превышает 1 млрд. евро.

Корвет класса "Доха" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL и предназначен для выполнения различных задач – от ведения боевых действий и разведки до проведения поисково-спасательных операций на море. Длина корвета составит около 107 м, ширина – 14,70 м, экипаж – 98 человек. Он будет оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD, максимальная расчетная скорость –28 узлов. На борту могут быть размещены скоростные шлюпки RHIB. Летная площадка и ангар рассчитаны на размещение одного вертолета NH-90.

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Катар
Продукция
NH90
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
Проекты
Aster ЗУР
Похожие новости
10.12.2012
Многоцелевой фрегат класса FREMM
07.08.2017
Катар заказал постройку 7 кораблей на €5 млрд
14.07.2017
Начато строительство итальянского универсального десантного корабля
28.04.2017
DCNS построит 5 фрегатов «Белхарра» для ВМС Франции
20.02.2017
Начата постройка головного итальянского боевого корабля типа РРА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:31
  • 21
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 06.08 09:26
  • 3
Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету
  • 06.08 09:23
  • 13
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 06.08 08:57
  • 14
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 06.08 08:46
  • 623
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 06:35
  • 291
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 06.08 06:32
  • 23
Россия закупит "плавающие танки"
  • 06.08 06:09
  • 4
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 06.08 06:01
  • 2
До 2027 года будут начаты около 20 проектов по разработке новой военной техники для ВДВ
  • 06.08 04:29
  • 107
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 06.08 02:44
  • 1
Напугать, оглушить и обесточить. Каким оружием можно победить, не убивая
  • 06.08 02:13
  • 1
Министерство обороны Индии призывает разрабатывать ударные беспилотники для индийских вооруженных сил
  • 06.08 01:57
  • 1
Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике
  • 06.08 00:34
  • 2
Как только Путин отдаст приказ, тысячи ракет пролетят над американскими кораблями, а остальные страны в панике разбегутся
  • 06.08 00:17
  • 9
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО