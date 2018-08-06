Fincantieri начала строительство головного корвета класса "Доха" для ВМС Катара

ЦАМТО, 3 августа. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии резки стали для строительства головного корвета класса "Доха", заказанного Минобороны Катара.

В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя (Khalid bin Mohammed Al Attiyah) и министр обороны Италии Элизабетта Трента (Elisabetta Trenta).

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года министр обороны Италии Роберта Пинотти (Roberta Pinotti) и ее катарский коллега Халед бен Мохаммед аль-Атыйя подписали меморандум о сотрудничестве в области ВМС. Документ является частью двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, заключенного Италией и Катаром в 2010 году.

Одновременно компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo-Finmeccanica поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

В рамках подписанного соглашения Fincantieri должна поставить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док LPD (Landing Platform Dock), два патрульных корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки. Итальянское подразделение группы MBDA, MBDA Italia, подписало контракт на поставку ракетных комплексов для оснащения новых кораблей, включая противокорабельные ракеты MM40 Блок-3, ЗУР "Астер-30" Блок-1 и VL MICA. Стоимость этого соглашения превышает 1 млрд. евро.

Корвет класса "Доха" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL и предназначен для выполнения различных задач – от ведения боевых действий и разведки до проведения поисково-спасательных операций на море. Длина корвета составит около 107 м, ширина – 14,70 м, экипаж – 98 человек. Он будет оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD, максимальная расчетная скорость –28 узлов. На борту могут быть размещены скоростные шлюпки RHIB. Летная площадка и ангар рассчитаны на размещение одного вертолета NH-90.