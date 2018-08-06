ВМС Испании получили пятый корабль класса BAM

ЦАМТО, 3 августа. Испанская компания Navantia объявила о состоявшейся 27 июля на предприятии в Сан-Фернандо (Кадис) церемонии передачи ВМС страны большого сторожевого корабля прибрежной зоны BAM (Buque de Accion Maritima), P-45 "Аудаз" (Audaz).

P-45 "Аудаз" является пятым кораблем класса BAM и первым кораблем второй серии.

Как сообщал ЦАМТО, 21 ноября 2014 года правительство Испании одобрило заключение контракта с компанией Navantia на строительство для ВМС страны 5-го и 6-го кораблей класса BAM. Стоимость соглашения составила 333,48 млн. евро. Резка стали для постройки кораблей началась в декабре 2014 года, церемонии закладки киля состоялись 29 апреля 2016 года на предприятиях в Сан-Фернандо (Кадис) и Эль-Ферроле. "Аудаз" был спущен на воду 30 марта 2017 года. Предполагается, что второй корабль (6-ой по счету), P-46 "Фурор" (Furor), будет поставлен ВМС Испании к концу года. Оба корабля второй партии будут размещены в Картахене. Ожидается, что "Аудаз" прибудет туда в сентябре после завершения морских испытаний, а "Фурор" – в январе 2019 года. Они заменят патрульные катера "Касадора" и "Венседора" класса "Дескубьерта", которые были списаны из состава флота в течение последних 18 месяцев.

Основными задачами кораблей BAM являются защита и эскорт других судов, управление движением морских судов, борьба с терроризмом, пиратством, незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграцией, поисково-спасательные работы, поддержка урегулирования кризисных ситуаций и гуманитарных операций, контроль рыболовства, а также соблюдения требований экологического законодательства.

По данным министерства внутренних дел, число нелегальных мигрантов, прибывших в Испанию по морю, достигло 14,5 тыс. человек за первые шесть месяцев 2018 года, что более чем вдвое превышает количество мигрантов за тот же период 2017 года (6550 человек).

Контракт на поставку первых четырех кораблей BAM, общая стоимость которых составляет около 340 млн. евро, ВМС Испании заключили с компанией Navantia 31 июля 2006 года. Строительство головного корабля, P-41 "Метеоро", началось 4 октября 2007 года. Два первых корабля были переданы ВМС Испании 28 июля и 26 октября 2011 года. Поставка всех кораблей была завершена в 2012 году.

Максимальная длина сторожевого корабля BAM составляет 93,9 м, максимальная ширина – 14,2 м, полное водоизмещение –2765 т, скорость – 20,5 узлов, дальность плавания – 8000 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 35 суток, экипаж – 46 человек.

"Аудаз" также оснащен системой управления платформой разработки Navantia, интегрированной системой управления связью Hermesys (ICCS) и системой боевого управления SCOMBA. Вторая партия кораблей оснащена новой РЛС "Скайфендер" (Skyfender) производства Indra, которая заменила систему "Эриз" (Aries) той же компании.