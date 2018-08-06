ВВС Перу отказались от покупки запчастей к вертолетам у неавторизованных продавцов

ЦАМТО, 3 августа. Военно-воздушные силы Перу приняли решение аннулировать контракт №15-2018, который предусматривал приобретение партии запасных частей и комплектующих для ударных вертолетов Ми-25Д и Ми-35П, стоимость которых оценивалась в 992,7 тыс. долл.

Как сообщает Defensa.com, первоначально контракт был присужден российской Russian Aviation Company, которая не имеет необходимых сертификатов и разрешений на поставку. В постановлении Главного командования №482 от 26 июля заявлено, что на основании отчетов Генеральной инспекции и Генеральной дирекции материального обеспечения принято решение о том, что тендерная процедура не была проведена должным образом. По этой причине и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, конкурс был объявлен "недействительным". Таким образом, требования к закупке будут переработаны и конкурс проведут заново.

В процессе принятия решения находится еще один контракт (№13-2018), предусматривающий капитальный ремонт основных компонентов вертолетов Ми-25Д и Ми-35П, который был заключен с "Укринмаш" (Украина). Эта компания также не имеет необходимых разрешений и сертификатов на проведение работ. Она представила предложение стоимостью 200 тыс. долл., что почти на 50% ниже оценочной стоимости работ, которая составляет 476 тыс. долл. Это вызвало серьезные сомнения в происхождении и качестве предлагаемых запасных частей и услуг.

На прошлой неделе руководство АО "Вертолеты России" довело до сведения Министерства обороны и командования ВВС Перу, что поставка товаров и предоставление услуг применительно к военным вертолетам, в т.ч. Ми-171Ш / Ми-171Ш-П, Ми-25 и Ми-35П, могут осуществлять только компании, уполномоченные Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Кроме того, компания предупредила, что запасные части и компоненты, поставляемые любой другой компанией, являются контрафактными и их установка может привести к катастрофам, отрицательно влияющим на имидж Российской Федерации.