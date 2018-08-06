Войти
06.08.2018
ЦАМТО

ВВС Перу отказались от покупки запчастей к вертолетам у неавторизованных продавцов

332
0
0
Ми-35П
Боевой вертолет Ми-35П.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 3 августа. Военно-воздушные силы Перу приняли решение аннулировать контракт №15-2018, который предусматривал приобретение партии запасных частей и комплектующих для ударных вертолетов Ми-25Д и Ми-35П, стоимость которых оценивалась в 992,7 тыс. долл.

Как сообщает Defensa.com, первоначально контракт был присужден российской Russian Aviation Company, которая не имеет необходимых сертификатов и разрешений на поставку. В постановлении Главного командования №482 от 26 июля заявлено, что на основании отчетов Генеральной инспекции и Генеральной дирекции материального обеспечения принято решение о том, что тендерная процедура не была проведена должным образом. По этой причине и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, конкурс был объявлен "недействительным". Таким образом, требования к закупке будут переработаны и конкурс проведут заново.

В процессе принятия решения находится еще один контракт (№13-2018), предусматривающий капитальный ремонт основных компонентов вертолетов Ми-25Д и Ми-35П, который был заключен с "Укринмаш" (Украина). Эта компания также не имеет необходимых разрешений и сертификатов на проведение работ. Она представила предложение стоимостью 200 тыс. долл., что почти на 50% ниже оценочной стоимости работ, которая составляет 476 тыс. долл. Это вызвало серьезные сомнения в происхождении и качестве предлагаемых запасных частей и услуг.

На прошлой неделе руководство АО "Вертолеты России" довело до сведения Министерства обороны и командования ВВС Перу, что поставка товаров и предоставление услуг применительно к военным вертолетам, в т.ч. Ми-171Ш / Ми-171Ш-П, Ми-25 и Ми-35П, могут осуществлять только компании, уполномоченные Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Кроме того, компания предупредила, что запасные части и компоненты, поставляемые любой другой компанией, являются контрафактными и их установка может привести к катастрофам, отрицательно влияющим на имидж Российской Федерации.

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Россия
Украина
Продукция
Ми-17
Ми-35
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Похожие новости
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
16.05.2018
Спрос на взлете
04.05.2018
ВВС Нигерии получили вторую партию вертолетов Ми-35M
23.03.2018
НАРЗ запускает модернизацию сборочного производства
22.03.2018
Улан-Удэнский авиационный завод посетила делегация из Зимбабве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:31
  • 21
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 06.08 09:26
  • 3
Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету
  • 06.08 09:23
  • 13
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 06.08 08:57
  • 14
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 06.08 08:46
  • 623
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 06:35
  • 291
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 06.08 06:32
  • 23
Россия закупит "плавающие танки"
  • 06.08 06:09
  • 4
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 06.08 06:01
  • 2
До 2027 года будут начаты около 20 проектов по разработке новой военной техники для ВДВ
  • 06.08 04:29
  • 107
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 06.08 02:44
  • 1
Напугать, оглушить и обесточить. Каким оружием можно победить, не убивая
  • 06.08 02:13
  • 1
Министерство обороны Индии призывает разрабатывать ударные беспилотники для индийских вооруженных сил
  • 06.08 01:57
  • 1
Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике
  • 06.08 00:34
  • 2
Как только Путин отдаст приказ, тысячи ракет пролетят над американскими кораблями, а остальные страны в панике разбегутся
  • 06.08 00:17
  • 9
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО