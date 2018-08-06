Россия лидирует после первых шести дней АрМИ-2018

АЛАБИНО (Московская область), 3 авг - РИА Новости. Россия занимает первое место по результатам первых шести дней Армейских международных игр, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рейтинге государств, который составляется по количеству призовых мест, занятых командами на различных этапах конкурсов, первое место занимает Россия. На втором месте Китай, на третьем - Казахстан. Далее за лидерами рейтинга следуют Беларусь, Узбекистан, Иран, Армения, Египет", - говорится в сообщении.

"Все команды показывают высокие результаты, хорошую подготовку, а самое главное - слаженные действия! Ведь армейские игры - это, прежде всего, борьба команд", - приводит департамент слова главного судьи игр, генерал-майора Александра Перзяева.

Четвертые Армейские международные игры открылись в минувшую субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры продлятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.