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06.08.2018
РИА Новости

Россия лидирует после первых шести дней АрМИ-2018

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Символика Армейские игры 2018
Символика Армейские игры 2018.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

АЛАБИНО (Московская область), 3 авг - РИА Новости. Россия занимает первое место по результатам первых шести дней Армейских международных игр, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рейтинге государств, который составляется по количеству призовых мест, занятых командами на различных этапах конкурсов, первое место занимает Россия. На втором месте Китай, на третьем - Казахстан. Далее за лидерами рейтинга следуют Беларусь, Узбекистан, Иран, Армения, Египет", - говорится в сообщении.

"Все команды показывают высокие результаты, хорошую подготовку, а самое главное - слаженные действия! Ведь армейские игры - это, прежде всего, борьба команд", - приводит департамент слова главного судьи игр, генерал-майора Александра Перзяева.

Четвертые Армейские международные игры открылись в минувшую субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры продлятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

03.08.2018
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Страны
Армения
Белоруссия
Египет
Иран
Казахстан
Китай
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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