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06.08.2018
ТАСС

В Роскосмосе пообещали в ближайшее время рассказать об итогах отбора в отряд космонавтов

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Источник: © Александр Щербак/ТАСС

Ранее стало известно, что полный цикл отбора прошли более 10 человек, женщин среди них нет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Итоги отбора в российский отряд космонавтов будут объявлены в ближайшее время. Об этом в пятницу ТАСС рассказал глава пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

Ранее дата объявления результатов отбора в отряд космонавтов неоднократно переносилась. Рассказать об итогах планировалось в конце июня, потом это было отложено на 5 июля, а после анонсировалось, что о результатах объявят 10 июля.

"Вскоре будут объявлены результаты нового отбора в отряд космонавтов. Пока точная дата не определена", - рассказал Устименко.

Ранее стало известно, что полный цикл отбора в российский отряд космонавтов прошли более 10 человек, женщин среди них нет. Всего было 420 претендентов.

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор был открытый, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы.

03.08.2018
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