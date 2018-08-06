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06.08.2018
ТАСС

Летчики Северного флота изучили районы Арктики для прокладки маршрутов по Севморпути

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Противолодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н.
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Полученные данные облегчат навигацию в арктической зоне, отметили в пресс-службе флота

МУРМАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 Северного флота с воздуха изучили ледовую обстановку в Северном Ледовитом океане для прокладки морских маршрутов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба флота.

"Летчики пролетели над Баренцевым, Карским морями и морем Лаптевых, осуществляя воздушную разведку ледовых полей. Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и навигацию в арктической зоне, в том числе и для гражданских судов", - сказали в пресс-службе. Всего для выполнения задачи было задействовано два самолета Ил-38.

Особенностями полетов в высоких широтах Арктики являются близость магнитного полюса Земли и, как следствие, большая величина магнитного склонения, наличие магнитных аномалий и магнитных бурь, во время которых распространение радиоволн становится неустойчивым. Это ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортовых радиотехнических средств.

Также полеты над Арктикой усложняет нестабильная метеорологическая обстановка, однообразие местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров. "Во время таких полетов летчики существенно повышают уровень своей летной подготовки", - отметили в пресс-службе.

Ранее в компании "Атомфлот" сообщали, что в этом году в Арктике сложилась тяжелая ледовая обстановка. Из-за обилия льда атомные ледоколы продлили зимне-весеннюю навигацию почти на месяц дольше обычного. Сегодня на трассе Севморпути стартовала летняя навигация, арктическими морями транзитными рейсами следуют в том числе и иностранные суда.

03.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Продукция
Ил-38
Проекты
Арктика
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