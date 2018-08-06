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06.08.2018
ТАСС

Российские понтонеры выиграли конкурс "Открытая вода" на Армейских международных играх

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АрМИ-2016
Конкурс "Открытая вода" в рамках АрМИ-2016.
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Конкуренцию команде России составили военные инженеры Китая

ТАСС, 3 августа. Российская команда одержала победу на конкурсе военных понтонеров "Открытая вода" на реке Оке под Муромом. Об этом сообщает пресс- центр IV Армейских международных игр.

"В ходе напряженного противостояния команд военных инженеров Китая и России на реке Оке 3 августа сего года первенство завоевала команда отдельной инженерной бригады Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации," - рассказали в пресс-центре.

Достойную конкуренцию России составила китайская команда из 83-й инженерно-химической бригады сухопутных войск НОАК. В пресс-центре Игр отметили, что китайские инженеры использовали российскую технику. Перед соревнованиями у военнослужащих была возможность ознакомится с техникой и отработать слаженность команд. В общей сложности участники провели шесть тренировок.

"Команда-победитель и призеры соревнований награждены переходящим кубком, медалями и ценными подарками. В отдельных номинациях специальные призы получили лучшие военные специалисты в отдельных дисциплинах", - подвели итоги организаторы Игр.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа. В них принимают участие команды из 32 стран.

03.08.2018
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