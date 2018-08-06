Замминистра обороны: Армейские международные игры стали современной школой боевой выучки

Генерал-полковник Александр Фомин также поблагодарил Армению за организацию конкурса профессионального мастерства "Воин содружества"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Соревнования в рамках Армейских международных игр стали современной школой боевой выучки и взаимодействия военных, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на церемонии награждения победителей конкурса профессионального мастерства "Воин содружества".

Первое место в конкурсе в этом году завоевали военнослужащие из Казахстана, вторыми стали белорусы и на третьем месте - команда Армении. Российская команда в этом конкурсе заняла четвертое место.

Замглавы Минобороны РФ поблагодарил Армению за великолепную организацию конкурса и традиционно бескрайнее гостеприимство.

"Хочу сказать, что это очень красиво и очень важно. Недаром наши армейские игры называют современной школой боевой выучки. Я хочу добавить, это и школа взаимодействия, дружбы, братства", - сказал Фомин, напомнив, что в этом году в Армейских международных играх на территории семи стран в 28 конкурсах принимают участие команды из 32 стран мира.

Министр обороны Армении Давид Тоноян отметил, что соревнование впервые проводилось в Армении. "И мне приятно, что благодаря этому с одной стороны расширилась география проекта, а с другой - республика Армения стала общепризнанной площадкой для проведения подобных мероприятий", - сказал он.

Конкурс профессионального мастерства военнослужащих-контрактников дружественных армий "Воин содружества - 2018" Армейских международных игр проходил с 28 июля по 3 августа. В этом году в нем приняли участие команды Армении, Белоруссии, Казахстана, Ирана, Греции и России.