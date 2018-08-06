Замминистра обороны РФ опроверг сообщения о прекращении поставок вооружения Армении

Ранее в СМИ появились сообщения, что из-за разлада в отношениях Москвы и Еревана Россия может ограничить поставки вооружений в рамках 100-милионного кредитного соглашения

ЕРЕВАН, 3 августа. /ТАСС/. Сообщения о возможном прекращении Россией поставок оружия Армении в рамках 100-милионного кредитного соглашения не соответствуют действительности. Об этом в пятницу заявил журналистам замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Эти сведения являются недостоверными", - сказал он во время церемонии закрытия соревнований "Воин содружества" в рамках Армейских международных игр.

В свою очередь министр обороны Армении Давид Тоноян отметил, что "поставки российского вооружения находятся в процессе". "Армения приобретает вооружение не только у стран - членов ОДКБ", - добавил глава армянского оборонного ведомства.

Ранее в некоторых российских и армянских СМИ появились сообщения о том, что из-за разлада в отношениях Москвы и Еревана Россия может прекратить поставки вооружения армянской стороне в рамках 100-милионного кредитного соглашения.

16 ноября правительство Армении одобрило соглашения о предоставлении республике Россией государственного экспортного кредита на сумму $100 млн. В рамках соглашения РФ предоставит его со ставкой в 3% для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах.