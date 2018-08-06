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06.08.2018
ТАСС

Российские военные победили в конкурсе "Рембат" Армейских международных игр

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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

Награждение победителей и призеров состязаний состоится 4 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российская команда одержала победу в международном конкурсе специалистов-ремонтников автобронетанковой техники "Рембат-2018", который завершается в Омске в рамках Армейских международных игр. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Российские военнослужащие опередили соперников в четвертом этапе международного конкурса "Рембат-2018", который проходит на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института. Благодаря этой победе, россияне стали лучшими в каждом этапе состязаний. Протокол подписан всеми участниками соревнований", - сказали в пресс-службе. Награждение победителей конкурса "Рембат-2018" состоится 4 августа.

"Команды России и Китая выступили сильнее по сравнению с прошлым годом. Команда Китайской Народной Республики смогла продемонстрировать выступление на уровне сборной России прошлого года. Но команда Вооруженных сил РФ улучшила свой результат, что позволило ей одержать уверенную победу", - отметил главный судья соревнований Андрей Зяблов.

Международный конкурс "Рембат" Международных армейских игр стартовал в Омске 29 июля. Среди участников соревнований сборная команда России, Китая и команда Омского автобронетанкового инженерного института, выступающая вне конкурса.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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