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06.08.2018
ТАСС

Более 200 военнослужащих Армении примут в российские вузы в этом году

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ФАРЭО
Курсанты ФАРЭО ВУНЦ ВВС ВВА.
Источник: Курсанты

Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин

ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. Более 200 военнослужащих Армении планируется принять в российские военные вузы в этом учебном году, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном.

"В текущем году планируем принять в вузы 215 человек. Соответствующий проект дополнения к контракту направлен армянской стороне в мае 2018 году. Просил бы вас поручить ускорить его подписание", - сказал Фомин. Он подчеркнул, что достигнутый высокий уровень взаимодействия по линии двух военных ведомств позволяет оперативно решать текущие задачи и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения.

О сотрудничестве

"В военной области между Россией и Арменией наработана значительная нормативная правовая база, включающая более 60 договоров и соглашений. Сформированы и эффективно действуют механизмы принятия решений в сфере безопасности, осуществляется совместное военное планирование", - подчеркнул замминистра. Он заметил, что функционирующая в Армении 102-я российская военная база служит гарантом стабильности в Кавказском регионе. "Это еще один показатель уровня наших союзнических отношений", - сказал Фомин.

Он поблагодарил армянскую сторону за проведение на территории страны одного из состязаний Армейских международных игр - конкурса военно-профессионального мастерства "Воин Содружества". "Будем рады видеть Вас и делегацию оборонного ведомства Армении на церемонии закрытия Игр и на международном военно-техническом форуме "Армия" в Москве", - добавил замглавы оборонного ведомства.

Глава минобороны Армении поблагодарил Фомина за визит в страну. "Мы параллельно имеем возможность обсудить наше сотрудничество и принять участие в Армейских международных играх", - сказал Тоноян.

03.08.2018
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Армения
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Фомин Александр
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