Российские истребители за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов

Сообщается, что воздушную разведку вели 22 самолета

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские летчики пять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ.

Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вели 22 самолета.

По данным на сайте издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Отмечено, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 267 летных смен на 75 аэродромах.