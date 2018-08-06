Российские истребители за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Сообщается, что воздушную разведку вели 22 самолета
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские летчики пять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ.
Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".
Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вели 22 самолета.
По данным на сайте издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".
Отмечено, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 267 летных смен на 75 аэродромах.
03.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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