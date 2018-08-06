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06.08.2018
ТАСС

Российские истребители за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов

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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Сообщается, что воздушную разведку вели 22 самолета

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские летчики пять раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ.

Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вели 22 самолета.

По данным на сайте издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Отмечено, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 267 летных смен на 75 аэродромах.

03.08.2018
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