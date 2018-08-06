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06.08.2018
ТАСС

В Новосибирске российские военные летчики покажут пилотаж на Су-34

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Машину пилотирует экипаж Липецкого авиацентра, возглавляемый заслуженным военным летчиком России полковником Юрием Грицаенко

ТАСС, 3 августа. Высший пилотаж на многофункциональном истребителе-бомбардировщике Су-34 покажут липецкие военные летчики в Новосибирске на праздновании 105-летия со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, масштабный авиационный праздник, приуроченный к этой дате, пройдет 4 августа.

"Вместе с авиационной группой "Соколы России" в демонстрационных полетах участвует Су-34, который пилотирует экипаж Липецкого авиацентра, возглавляемый заслуженным военным летчиком России полковником Юрием Грицаенко. Летчики покажут маневренные возможности этого фронтового бомбардировщика, выполнив фигуры высшего пилотажа", - рассказали в российском военном ведомстве.

В российском военном ведомстве отметили, что в этом году жители и гости Новосибирска впервые смогут увидеть высший пилотаж на новых самолетах Су-35С, на которых теперь летают "Соколы России".

А показательные полеты на Су-34 для широкой публики в последние несколько лет выполнялись достаточно редко, пояснили в Минобороны.

"В 2007 году Липецкий авиацентр первым из частей ВВС принял на вооружение Су-34 и успешно провел опытно-войсковые испытания этого самолета. С 2007 по 2014 годы в состав пилотажной группы "Соколы России" входил этот самолет, который был ведущим и демонстрировал маневренные возможности во время одиночного полета", - напомнили в ведомстве.

Соколы армии

Пилотажная группа "Соколы России" базируется в Липецком авиацентре. Это единственная авиагруппа страны, которая показывает на боевых самолетах тактические приемы реального воздушного боя. Правда, в реальных условиях он происходит на больших высотах и расстояниях, а во время показа летчики демонстрируют для зрителей оборонительно-наступательные приемы на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа и позволяет зрителям оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков.

Возглавляет "Соколов России" заслуженный военный летчик РФ полковник Александр Гостев. Кроме воздушного боя и одиночного пилотажа липецкие асы демонстрируют групповой высший пилотаж в полетном порядке "ромб", состоящем из четырех истребителей.

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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