Военные РФ обеспечили прохождение миссии ООН к Голанским высотам из Сирии

Как отметил замкомандующего группировкой войск России в САР Сергей Кураленко, впервые с начала конфликта в Сирии миссия ООН смогла выйти по трассе М-7 к посту организации в районе Эль-Кунейтры

КУНЕЙТРА /Сирия/, 3 августа. /ТАСС/. Подразделения российской военной полиции обеспечили проход колонны представителей ООН к подножию Голанских высот через территорию Сирии впервые с начала военного конфликта в стране - с 2011 года. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой войск РФ в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Сегодня произошло очень большое событие - впервые с начала конфликта в Сирии миссия ООН смогла выйти по трассе М-7 к посту ООН в районе разрушенной Эль-Кунейтры, то есть они смогли выйти с территории Сирии к местам, которые контролируются израильской армией", - сказал Кураленко.

Генерал-лейтенант отметил, что во время вооруженного конфликта в Сирии миссия ООН не могла работать на своих постах на сирийской территории, так как она была подконтрольна боевикам, а также получать доступ в лагерь беженцев на израильской территории через Сирию. "Командующий миссией ООН и их штаб-квартира находятся в Дамаске, поэтому им приходилось для инспектирования этой территории ездить через территорию Ливана", - сказал офицер.

Кураленко добавил, что российская военная полиция оказывает всяческое содействие миссии ООН. "Сегодня они инспектируют посты ООН, которые разрушены войной, чтобы начать их восстановление. Такое взаимодействие показывает, что Россия соблюдает все решения ООН и поддерживает мир во всех регионах, где находятся ее представители", - добавил замкомандующего.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Аннексия была признана незаконной резолюцией ООН, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.