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06.08.2018
РИА Новости

Армейская авиация ЮВО условно заминировала черноморское побережье Абхазии

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Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото
Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Юлия Насулина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты с практической отработкой элементов условного минирования, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Вертолеты, оборудованные устройствами ВСМ-1, провели условное минирование местности до 5 километров и шириной более 100 метров", - сказал он.

В ходе минирования производился сброс условных противопехотных и противотанковых мин перед условным передним краем обороны войск.

С помощью воздушного минирования на участке морского побережья экипажи провели блокирование диверсионно-разведывательных групп условного противника и не позволили высадку морского десанта условного противника.

Минирование производилось с помощью вертолетной системы минирования ВС­М-1, которая состоит из контейнеров с кассетным размещением мин и крепится на внешней подвеске вертолёта. Управление минированием осуществляется из кабины вертолета.

03.08.2018
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Страны
Абхазия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
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