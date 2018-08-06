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06.08.2018
РИА Новости

Под Рязанью стартует основной этап международного конкурса "Авиадартс-2018"

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Истребитель Су-35 на соревнованиях военных летчиков Авиадартс-2018 в Приморье
Истребитель Су-35 на соревнованиях военных летчиков Авиадартс-2018 в Приморье.
Источник: © РИА Новости / Антон Балашов

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 3 авг - РИА Новости. Основной этап международного конкурса "Авиадартс-2018" со стрельбами на полигоне и десантированием грузов на точность стартует в пятницу, рассказали журналистам в пресс-центре соревнований.

"Третьего августа на полигоне Дубровичи начнется основной этап международного конкурса "Авиадартс-2018". Летчикам предстоит выполнить боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям", - сообщили в пресс-центре.

Экипажи дальней и бомбардировочной авиации выполнят практическое бомбометание, летчики армейской, истребительной и штурмовой авиации отработают пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а летный состав военно-транспортной авиации - десантирование грузов массой более 5 тонн на точность приземления.

"Контроль боевого применения осуществляет судейская бригада, а также средства видеофиксации, установленные на полигоне. Практический этап конкурса продлится до 7 августа", - отметили в пресс-центре.

Начальник штаба конкурса подполковник Петр Серебряков отметил, что после первого этапа по физподготовке лидером среди команд четырех стран стала Россия. Летчики выполнили четыре элемента: подтягивание на перекладине, баскетбольный тест, плавание 50 метров вольным стилем на скорость и тест на координацию на гимнастическом стационарном колесе.

"Следует отметить высокую подготовку всех экипажей, участвующих в конкурсе. Разница в баллах небольшая, поэтому именно во время полетов и определятся победители и призеры конкурса", - резюмировал Серебряков.

Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс" проходит под Рязанью с 29 июля по 11 августа. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов России, Китая, Белоруссии и Казахстана

03.08.2018
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Белоруссия
Казахстан
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Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
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