Войти
06.08.2018
РИА Новости

Казахстанский минометный расчет лидирует на АрМИ после первого заезда

427
0
0
Минометный расчет. Архивное фото
Минометный расчет. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Казахстанский минометный расчет захватил лидерство по итогам первого заезда индивидуальной гонки и ночного спринта в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Казахстане в рамках Армейских международных игр - 2018 (АрМИ). Об этом в четверг сообщили в пресс-центре игр в Казахстане.

"По итогам "Индивидуальной гонки" и "Ночного спринта" на первом месте минометный расчет из Казахстана с результатом 16 минут 27 секунд, на втором - команда из Белоруссии с результатом более 19 минут, замыкают тройку российские артиллеристы, показавшие время 20 минут. Стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом. Мина после выстрела пролетает 1,3 тыс. метров, поднимаясь при этом на высоту свыше 1 тыс. метров, где она подвергается воздействию коварной розы ветров в предгорьях хребта Заилийский Алатау", - сказали в пресс-центре.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня" проводится на полигоне 40-й военной базы "Отар" в Казахстане и продлится до 9 августа. В состязании принимают участие команды из 11 стран - Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Сирийской Арабской Республики, Таджикистана и Узбекистана. Военнослужащие из Ирана, Сирии и Узбекистана принимают участие в конкурсе артиллеристов впервые.

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

03.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Венесуэла
Зимбабве
Иран
Казахстан
Киргизия
Россия
Сирия
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
06.08.2018
Замглавкома ВКС рассказал, как прошло шоу "Авиамикс" под Рязанью
06.08.2018
Российские военные победили в семи конкурсах АрМИ-2018 по итогам недели
06.08.2018
Российские танкисты взяли все призовые места в индивидуальной гонке на АрМИ
06.08.2018
Россия на АрМИ заняла все призовые места на этапе соревнований по медицинским спецнавыкам
06.08.2018
Россияне стали победителями конкурса военных водителей АрМИ-2018
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 09:31
  • 21
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 06.08 09:26
  • 3
Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету
  • 06.08 09:23
  • 13
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 06.08 08:57
  • 14
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 06.08 08:46
  • 623
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.08 06:35
  • 291
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 06.08 06:32
  • 23
Россия закупит "плавающие танки"
  • 06.08 06:09
  • 4
ВДВ способны в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении
  • 06.08 06:01
  • 2
До 2027 года будут начаты около 20 проектов по разработке новой военной техники для ВДВ
  • 06.08 04:29
  • 107
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 06.08 02:44
  • 1
Напугать, оглушить и обесточить. Каким оружием можно победить, не убивая
  • 06.08 02:13
  • 1
Министерство обороны Индии призывает разрабатывать ударные беспилотники для индийских вооруженных сил
  • 06.08 01:57
  • 1
Минобороны подготовит собственных специалистов по робототехнике
  • 06.08 00:34
  • 2
Как только Путин отдаст приказ, тысячи ракет пролетят над американскими кораблями, а остальные страны в панике разбегутся
  • 06.08 00:17
  • 9
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО