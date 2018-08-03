Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
Минобороны Израиля опубликовало видео новой бронемашины Nemera, которая изготовлена на базе танка "Меркава" Mk4. Новая БМП поступила на вооружение в 603-й батальон ЦАХАЛ и в скором будущем заменит в силах обороны бронетранспортеры M113S.
"Боевая машина Nemera оснащена современными модулями активной защиты Rafael Trophy и блоками ASPRO-А, предназначенными для нейтрализации противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат", - сообщает портал Defence Blog.
Отметим, что разработка новой БМП в Израиле стартовала в начале 2000-х годов. БМП создано на шасси танка "Меркава" Mk4. Вместо полноценной орудийной башни БМП получила командирскую башенку и дистанционно управляемую пулеметную установку калибра 12,7 мм. Кроме того, на машине могут устанавливаться три взаимозаменяемые системы вооружений, в том числе 40-мм автоматический гранатомет МК19 и 60-мм миномет.
Отличительной особенностью конструкции является отсутствие отдельного люка механика-водителя. Это, как считают конструкторы, усилит защиту от поражения сверху.
Из открытых источников известно, что экипаж новой БМП составляет три человека, десант - девять человек. Силовая установка - многотопливный дизель с турбонаддувом мощностью 1200 лошадиных сил. Скорость - 64 километра в час. Запас хода по шоссе - 500 километров.
Николай Грищенко
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Если у барбариса будет 2 типа ракет и 57мм пушка он сможет очень многое.
То тогда он превратиться в хилый танк по цене нормального танка. Вот у всех тяга впихивать невпихуемое.
Все по классике:
Для БМП его пушки хватит как и БК 150-200 снарядов явно больше чем БК танка, не находите? 57мм ДОСТАТОЧНО для поражения цели типа "снайпер" или "расчёт ПТРК", "бабахмобиль". Можно и полностью ракетное + гранатомёт. 80мм очень хороший калибр РС и его мощности при поражении сверху хватает даже при наличии ДЗ для ЛЮБОГО ТАНКА. Что за привычка долбать танк по наиболее защищённым местам?
В целом даже старый Т-72 - слишком дорогая техника при висящей/ползающей сети противника - НЕ ЖИЛЬЦЫ. Это скорее для оккупационных операций, для удержания территории, по типу Израиля, но не для боестолкновения.
А у нас на БМП-2 Бережок ставят, говоря: зато огневая мощь повысилась.
Для поражения танка применять ракеты целесообразнее также как и на дальностях свыше 10км.Некоторые моменты.
Для БМП его пушки хватит как и БК 150-200 снарядов явно больше чем БК танка, не находите? 57мм ДОСТАТОЧНО для поражения цели типа "снайпер" или "расчёт ПТРК", "бабахмобиль". Можно и полностью ракетное + гранатомёт. 80мм очень хороший калибр РС и его мощности при поражении сверху хватает даже при наличии ДЗ для ЛЮБОГО ТАНКА. Что за привычка долбать танк по наиболее защищённым местам?
Дальность прямой видимости на разных твд отличаются. На европейском твд ~2,5км.
С учетом массового развития КАЗ ракет недостаточно. Для начала стОит дать очередь офс автоматической пушки и отправить ракету.
В целом даже старый Т-72 - слишком дорогая техника при висящей/ползающей сети противника - НЕ ЖИЛЬЦЫ.При условии объединения бтт в единую информационную сеть многое меняется. Эти планы были еще при ссср. Появление автоматических 30мм пушек на бмп связано с активным развитием авиации и вертолетов.
Объедененные в сеть 57мм пушки бмп и унифицированные пу птур с ракетами пзрк с профильными комплексами пво, позволят значительно усилить плотность огня. А так же на последнем круге обороны выявление целей. На 57мм калибре давно реализован воздушный подрыв.
Пример нации, которая бережет своих солдат по максимуму.Всё лучше чем просто на бмп-2. Вообще машина свое отслужила еще недойдя в строй. Изначально провальная концепция сверх легкой бтт навеянная форсирование сходу европейский рек.
А у нас на БМП-2 Бережок ставят, говоря: зато огневая мощь повысилась.