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03.08.2018
Российская газета

Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео

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Бронемашина Nemera
Бронемашина Nemera.
Источник: rg.ru

Минобороны Израиля опубликовало видео новой бронемашины Nemera, которая изготовлена на базе танка "Меркава" Mk4. Новая БМП поступила на вооружение в 603-й батальон ЦАХАЛ и в скором будущем заменит в силах обороны бронетранспортеры M113S.



"Боевая машина Nemera оснащена современными модулями активной защиты Rafael Trophy и блоками ASPRO-А, предназначенными для нейтрализации противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат", - сообщает портал Defence Blog.

Отметим, что разработка новой БМП в Израиле стартовала в начале 2000-х годов. БМП создано на шасси танка "Меркава" Mk4. Вместо полноценной орудийной башни БМП получила командирскую башенку и дистанционно управляемую пулеметную установку калибра 12,7 мм. Кроме того, на машине могут устанавливаться три взаимозаменяемые системы вооружений, в том числе 40-мм автоматический гранатомет МК19 и 60-мм миномет.

Отличительной особенностью конструкции является отсутствие отдельного люка механика-водителя. Это, как считают конструкторы, усилит защиту от поражения сверху.

Из открытых источников известно, что экипаж новой БМП составляет три человека, десант - девять человек. Силовая установка - многотопливный дизель с турбонаддувом мощностью 1200 лошадиных сил. Скорость - 64 километра в час. Запас хода по шоссе - 500 километров.


Николай Грищенко

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Merkava
Компании
Rafael
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5 комментариев
№1
03.08.2018 12:10
Немер нисколько не БМП это тяжёлый БТР. Вот Меркава 4 - наиболее защищённая до Т-15 серийная (установочные партии Барбариса были судя по всему) тяжёлая БМП с мощным не адекватным вооружением. Если у барбариса будет 2 типа ракет и 57мм пушка он сможет очень многое. Защищённость у него судя по тому что известно будет выше и их стоит выпускать как минимум как средство эвакуации населения с опасных мест, наземный носитель тяжёлых неделимых нагрузок.
0
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№2
03.08.2018 12:22
Цитата, Владислав сообщ. №1
Если у барбариса будет 2 типа ракет и 57мм пушка он сможет очень многое.

То тогда он превратиться в хилый танк по цене нормального танка. Вот у всех тяга впихивать невпихуемое.
Все по классике:
0
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№3
03.08.2018 12:30
Для поражения танка применять ракеты целесообразнее также как и на дальностях свыше 10км.
Для БМП его пушки хватит как и БК 150-200 снарядов явно больше чем БК танка, не находите? 57мм ДОСТАТОЧНО для поражения цели типа "снайпер" или "расчёт ПТРК", "бабахмобиль". Можно и полностью ракетное + гранатомёт. 80мм очень хороший калибр РС и его мощности при поражении сверху хватает даже при наличии ДЗ для ЛЮБОГО ТАНКА. Что за привычка долбать танк по наиболее защищённым местам?
В целом даже старый Т-72 - слишком дорогая техника при висящей/ползающей сети противника - НЕ ЖИЛЬЦЫ. Это скорее для оккупационных операций, для удержания территории, по типу Израиля, но не для боестолкновения.
0
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№4
03.08.2018 14:20
Пример нации, которая бережет своих солдат по максимуму.
  
А у нас на БМП-2 Бережок ставят, говоря: зато огневая мощь повысилась.
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№5
03.08.2018 14:53
Цитата, Владислав сообщ. №3
Для поражения танка применять ракеты целесообразнее также как и на дальностях свыше 10км.
Для БМП его пушки хватит как и БК 150-200 снарядов явно больше чем БК танка, не находите? 57мм ДОСТАТОЧНО для поражения цели типа "снайпер" или "расчёт ПТРК", "бабахмобиль". Можно и полностью ракетное + гранатомёт. 80мм очень хороший калибр РС и его мощности при поражении сверху хватает даже при наличии ДЗ для ЛЮБОГО ТАНКА. Что за привычка долбать танк по наиболее защищённым местам?
Некоторые моменты.
Дальность прямой видимости на разных твд отличаются. На европейском твд ~2,5км.
С учетом массового развития КАЗ ракет недостаточно. Для начала стОит дать очередь офс автоматической пушки и отправить ракету.
Цитата, Владислав сообщ. №3
В целом даже старый Т-72 - слишком дорогая техника при висящей/ползающей сети противника - НЕ ЖИЛЬЦЫ.
При условии объединения бтт в единую информационную сеть многое меняется. Эти планы были еще при ссср. Появление автоматических 30мм пушек на бмп связано с активным развитием авиации и вертолетов.
Объедененные в сеть 57мм пушки бмп и унифицированные пу птур с ракетами пзрк с профильными комплексами пво, позволят значительно усилить плотность огня. А так же на последнем круге обороны выявление целей. На 57мм калибре давно реализован воздушный подрыв.
Цитата, DEMiURG сообщ. №4
Пример нации, которая бережет своих солдат по максимуму.
  
А у нас на БМП-2 Бережок ставят, говоря: зато огневая мощь повысилась.
Всё лучше чем просто на бмп-2. Вообще машина свое отслужила еще недойдя в строй. Изначально провальная концепция сверх легкой бтт навеянная форсирование сходу европейский рек.
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