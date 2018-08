Американцы заменят «Ночной дозор» и «Атакуй и уходи» единой платформой

Американские военные объявили о намерении заменить сразу три типа воздушных командных пунктов единой платформой. Как пишет Defense News, ВВС США объявили тендер на разработку и поставку нового самолета, который на вооружении сменит командные пункты, известные под прозвищами «Ночной дозор», «Борт номер два» и «Атакуй и уходи». Эти летательные аппараты созданы для управления стратегическими силами во время ядерного конфликта, а также перевозки первых и вторых лиц государства во время войны и в мирное время.

Самолеты «Ночной дозор» (Nightwatch) имеют обозначение E-4B и созданы на базе пассажирского лайнера Boeing 747. Иначе их также называют «самолетами судного дня». Предполагается, что в случае ядерного военного конфликта на борту одного из таких самолетов будут находится президент США и министр обороны. Летательный аппарат, способный с дозаправкой находиться в воздухе не менее недели, выступает командным пунктом, из которого, в частности, может быть отдан приказ на нанесение ответного ядерного удара. В составе ВВС США с 1974 года находятся четыре «Ночных дозора».

«Борт номер два» (Air Force Two) имеет обозначение C-32A и создан на базе пассажирского самолета Boeing 757. Эти самолеты предназначены для перевозки премьер-министра, первой леди и госсекретаря. «Борт номер два» имеет на борту различные системы закрытой государственной связи, но не может использоваться для управления стратегическими силами. На вооружении США с 1998 года стоят четыре таких самолета. Возможность их замены власти США рассматривают на протяжении последних нескольких лет, однако конкретного решения пока не принято.

Наконец, самолеты «Атакуй и уходи» (Take Charge and Move Out, TACAMO) стоят на вооружении ВМС США с 1989 года. Они созданы на базе лайнера Boeing 707 и предназначены для управления подводными лодками с баллистическими ракетами и наземными пунктами баллистических ракет. «Атакуй и уходи» — наиболее распространенный вариант перевода военной аббревиатуры TACAMO. Возможны также варианты «Принимай ответственность и уходи» или «Командуй и вали». ВМС США располагают 16 такими самолетами, по меньшей мере один из которых должен в любое время находиться в воздухе.

Согласно требованиям военных, в качестве единой платформы для замены трех устаревших типов самолетов должен быть использован один из выпускаемых сегодня коммерческих лайнеров. Новый самолет должен быть легко конвертируемым под военные стандарты. После того, как единая платформа будет выбрана по итогам тендера, военные закажут дооборудование купленных самолетов в соответствии с функциями, которые должны выполнять «Ночной дозор», «Борт номер два» и «Атакуй и уходи».

В марте 2016 года завершилась реконструкция транспортного самолета VC-121A-LO, в 1950-х годах использовавшегося в качестве «борта номер один». VVIP-версия транспортника, названная «Колумбина II», прошла полные ремонт и реставрацию, после чего стала частью экспозиции Центральноамериканского музея полетов. «Колумбина II» получила свое имя в честь цветка — символа штата Колумбия аквилегии. VC-121A-LO, разработанный на базе пассажирского самолета Lockheed Constellation, стал первым в истории самолетом, получившим позывной Air Force One.

Василий Сычёв