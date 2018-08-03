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03.08.2018
ТАСС

Минобороны ко Дню ВДВ опубликовало видеоподборку учений десантников

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Десантирование БТР-МДМ с ПБС-955
Десантирование российского бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины с помощью парашютной системы ПБС-955.
Источник: https://gallery.mailchimp.com/

В частности, показаны эпизоды испытательного десантирования экипажа БТР-МДМ "Ракушка"

Ко Дню Воздушно-десантных войск Минобороны опубликовало на официальном канале ведомства в YouTube видеоролик с самыми яркими кадрами учений десантников за год.



В числе прочих показаны эпизоды испытательного десантирования экипажа БТР-МДМ "Ракушка", видео снято, в том числе, изнутри боевой машины.

День Воздушно-десантных войск - профессиональный праздник российских десантников и ветеранов ВДВ. Ежегодно отмечается в России 2 августа. Дата утверждена указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.

02.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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