Минобороны ко Дню ВДВ опубликовало видеоподборку учений десантников
Десантирование российского бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины с помощью парашютной системы ПБС-955.
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В частности, показаны эпизоды испытательного десантирования экипажа БТР-МДМ "Ракушка"
Ко Дню Воздушно-десантных войск Минобороны опубликовало на официальном канале ведомства в YouTube видеоролик с самыми яркими кадрами учений десантников за год.
В числе прочих показаны эпизоды испытательного десантирования экипажа БТР-МДМ "Ракушка", видео снято, в том числе, изнутри боевой машины.
День Воздушно-десантных войск - профессиональный праздник российских десантников и ветеранов ВДВ. Ежегодно отмечается в России 2 августа. Дата утверждена указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.
02.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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