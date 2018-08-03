Минобороны ко Дню ВДВ опубликовало видеоподборку учений десантников

Десантирование российского бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины с помощью парашютной системы ПБС-955.

В частности, показаны эпизоды испытательного десантирования экипажа БТР-МДМ "Ракушка"

Ко Дню Воздушно-десантных войск Минобороны опубликовало на официальном канале ведомства в YouTube видеоролик с самыми яркими кадрами учений десантников за год.

В числе прочих показаны эпизоды испытательного десантирования экипажа БТР-МДМ "Ракушка", видео снято, в том числе, изнутри боевой машины.

День Воздушно-десантных войск - профессиональный праздник российских десантников и ветеранов ВДВ. Ежегодно отмечается в России 2 августа. Дата утверждена указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.