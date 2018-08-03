Войти
03.08.2018
Lenta.ru

В США признали J-20 лучше Су-57

888
0
-3
Chengdu J-20
Chengdu J-20.
Источник: @RupprechtDeino

Три новые качественные фотографии китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20, появившиеся в Twitter, позволяют сделать выводы о некоторых характеристиках этого малозаметного самолета, сообщает автор Тайлер Роговей на страницах The Drive.




На снимках можно увидеть встроенные под корпус самолета радиолокаторы, сверхзвуковой воздухозаборник, горизонтальное оперение, линзу Люнеберга, а также отверстия от датчиков, скрытых в носовой части. Автор находит Chengdu J-20 похожим на американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, что объясняется промышленным шпионажем.

"Однако наиболее впечатляющим является то, что Китай в большинстве случаев обогнал Россию в разработке истребителей. По многим признакам, этот разрыв будет нарастать с каждым днем, так как флот J-20 растет и развивается, в то время как российская программа Су-57 стагнирует до ненужности", — пишет Роговей.

Военный эксперт отмечает, что "не следует недооценивать способность Китая совершать большие скачки в аэрокосмических материалах и технических науках".

В мае автор The National Interest Дэйв Маджумдар заявил, что перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 отличает маневренность, тогда как к достоинствам китайского самолета аналогичного класса Chengdu J-20 следует отнести малозаметность.

В январе радар индийского Су-30МКИ обнаружил и отследил истребители Chengdu J-20, совершавшие полет над Тибетом.

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
02.11.2016
5G-китаец на русском движке
25.07.2016
Названы сильнейшие военно-воздушные силы будущего
19.05.2015
Что защитит наше небо от «хищников»
23.01.2015
А теперь мы со всем этим попытаемся взлететь...
01.07.2013
Звезда салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 14:53
  • 5
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 03.08 14:52
  • 6
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 03.08 14:24
  • 2
Гроза террористов: сирийские смертоносные ЗСУ-23-4 получили тепловизоры
  • 03.08 14:23
  • 2
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 03.08 13:30
  • 5
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 03.08 13:16
  • 44
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 03.08 13:11
  • 126
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 03.08 12:31
  • 101
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 12:03
  • 1
Израиль понадеялся на власть Асада в Сирии
  • 03.08 11:44
  • 1
Одна из возможных задач для ракеты BFR SpaceX? Доставка грузов ВВС через космос.
  • 03.08 11:34
  • 1
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО
  • 03.08 11:21
  • 2
Дешевые, многоразовые, на метане
  • 03.08 11:06
  • 6
"Энергомаш" создаст РД-169
  • 03.08 11:02
  • 12
Дорогой гроб для бурятов
  • 03.08 11:01
  • 1
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри