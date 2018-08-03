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03.08.2018
Lenta.ru

В России предложили наказать Индию за Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник: Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

России в ответ на отказ Индии от участия в программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) следует активнее предлагать Пакистану истребитель Су-35, заявил "Армейскому стандарту" заместитель директора Российского центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

"Наши поставщики все еще боятся обидеть индийцев. А зря! Считаю, что на фоне колебаний Индии относительно проекта истребителя 5-го поколения следует как можно активнее продвигать в Пакистан наш Су-35. Иначе через 5-7 лет этот рынок будет занят китайскими, южнокорейскими или даже турецкими машинами", — сказал специалист.

Эксперт убежден, что "России надо отказаться от самоограничений в сотрудничестве с Пакистаном", поскольку "Индия своим поведением сняла с России всякие моральные обязательства". "Раньше в интересах индийского партнера мы нередко отказывались от выгодных контрактов с Пакистаном. Теперь — только коммерческая выгода!" — считает Макиенко.

Совместный проект России и Индии FGFA предполагает создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. В апреле стало известно, что Индия вышла из программы. Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию самолета в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.

В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия не видит смысла "форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения".

С 1947 года Индия и Пакистан находятся в противостоянии из-за конфликта вокруг принадлежности региона Кашмир.

02.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Турция
Южная Корея
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Макиенко Константин
Проекты
Истребитель 5 поколения
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